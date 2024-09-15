Batman\'da Motosiklet Denetimi: Cezalar Kesildi

Güncel

Batman'da polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile yunus ekiplerince kentte motosiklet kazalarının önlenmesi ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 41 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.

34 motosiklet sürücüsüne toplamda 170 bin 625 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca 5 motosiklet trafikten men edildi.