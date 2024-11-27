(BATMAN) - Batman'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'nın propagandası yapan ve yasa dışı sokak eylemlerine katıldıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanların yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekiplerin kent genelinde düzenledikleri 'Şehit Birol Özteki' adı verilen eş zamanlı operasyon sonucu yasa dışı sokak eylemlerine katıldığı ve sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da PKK Propagandası Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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