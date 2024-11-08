Batman\'da Protesto Sırasında Bıçaklı Saldırı

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BATMAN Valiliği tarafından, Batman Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılmasını protesto eden şüphelinin gözaltı işlemleri sırasında, polis ekiplerine bıçakla saldırdığını ve operasyon köpeği tarafından yaralandığı duyuruldu.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, protestolarda polise taş attığı belirlenen ve hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma', 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kaydı olan şüphelinin gözaltı işlemleri sırasında polis ekiplerine bıçakla saldırmasının ardından, operasyon köpeğinin boynundan yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, "Batman Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası ilimizde gerçekleşen sokak olaylarında olayları organize eden ve katılım sağlayan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, 07 Kasım 2024 günü M.E. isimli şahsın 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma', 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kaydının olduğu ve sokak olaylarına karıştığı tespit edilmiştir. Yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla ekiplerimizce ikametine gidilen M.E. isimli şahsın ikametinde görevli ekiplerimize kesici aletlerle 2 adet bıçakla saldırması sonucunda, görevli polis operasyon köpeği tarafından şahsın boynunda köpeğin pati tırnağı tarafından kesi oluşmuştur. Ekiplerimizce şahsa ilk müdahale yapılmış, gerekli sağlık kontrolü ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Tedavisi akabinde Adli Tıp Kurumu'na sevki yapılan şahsın yapılan kontrollerinde 'Cezai ehliyeti vardır' raporu verilmiştir" denildi.

ZİNCİR MARKETİ YAĞMALAYAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Valilik açıklamasında ayrıca, gösteriler sırasında bir zincir markete girerek yağma yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı da duyuruldu. Açıklamada, "Batman'daki protesto eylemleri sırasında bir marketin camları kırılarak bazı şahısların markete girdiği görülmektedir. Markette yapılan incelemede; 6 kulaklık, 7 şarj aleti ve başlığı, çikolata çeşitleri, 3 telefon, 3 manyetik telefon tutucu ve 1 hoparlör çalındığı görülmüştür. Eylemi yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,