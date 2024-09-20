Batman\'da Sabah Sporuyla Zinde Başlangıç

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BATMAN'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' programı kapsamında kent genelindeki 567 ilk ve ortaokulda eğitim gören 113 bin öğrenci, her sabah okul bahçesinde müzik eşliğinde 10 dakika boyunca spor yaparak, derslerine başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen yıl uygulamaya konulan 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' programı kapsamında, kent genelindeki 375'i ilkokul, 192'si ortaokul 567 okulda okuyan 61 bin ilkokul ve 52 bin ortaokul olmak üzere toplamda 113 bin öğrenci, sabahları derse girmeden önce okul bahçesinde spor yapıyor. Uygulamada öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bir gelişim süreci geçirebilmeleri, okul dışı zamanlarını verimli kullanabilmeleri, zararlı alışkanlıklardan ve teknolojik bağımlılıktan uzaklaşabilmeleri amaçlanıyor. Yaşlarına uygun fiziksel aktiviteye dayalı kazanımları da edinebilmeleri hedeflenen uygulamada öğrenciler, sabahları müzik eşliğinde yaklaşık 10 dakika süreyle ısınma, esneme, açma ve germe hareketleri yapıyor.

'ÇOK İYİ GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ'

Öğrencilerden çok iyi geri dönüşler aldıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler Sorumlusu görevlisi Beden Eğitimi Öğretmeni Mesut Utkucu, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum, adlı bir program, bakanlığımızın talimatlarıyla okullarımızda sabah sporları yapmak, çocukların daha zinde derslere başlamalarını sağlamak amacıyla geçen sene yürürlüğe koyduğumuz bir programdır. Bu program kapsamında Batman genelinde sabah sporu etkinlikleri yaptırıyoruz. Bu spor etkinliklerinin amacı, öğrencilerimizin daha zinde derse başlamalarını sağlamak, sosyal, bilişsel, duygusal olarak daha sağlıklı bireyler yetiştirmek ve çocuklara bu bilinci aşılamaktır. İleriki yaşamlarında da bu konuyla ilgili bir bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz. Programımız kapsamında ilimiz genelinde 567 okulda 113 bin öğrenciye bu konuyla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Biz bu etkinliklere başladıktan itibaren öğrencilerimizden çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Öğrenciler mutlu oluyorlar, seviniyorlar. Biz de onlarla eğleniyoruz. Onların mutluluğuna ortak oluyoruz. 'Tekrar gelir misiniz?', 'Öğretmenim tekrar gelin lütfen, bu çalışmaları bir daha yapalım' diye bizlere dilekte bulunuyorlar. Biz de bunu tabii öğretmen arkadaşların devam ettirmesini istiyoruz. Amacımız bunu özellikle ilk ve orta öğretim de bu konunun yaygınlaşmasını sağlamak, öğrencilerde bir spor bilinci oluşturmak. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Bu etkinlikleri yaparken kullandığımız müzikler ve hareketler çocukların yaşlarına ve seviyelerine uygun olarak seçiliyor. Okullarda müzik eşliğinde bu etkinlikleri yapıyoruz. Daha sonra da öğrencilerimiz derslerine başlıyorlar" ifadelerini kullandı.

'DERSLERİME MUTLU BAŞLIYORUM'

Etkinlikleri çok sevdiğini söyleyen Şair Abdulvahap Akbaş İlkokulu öğrencisi Hilal Polat, "Her sabah derslerden önce öğretmenlerimizle spor etkinlikleri yapıyoruz. Ben bu spor etkinliklerini yaparken çok seviyorum ve çok eğleniyorum. Bu şekilde derslerime mutlu başlıyorum" diye konuştu.

Spor yaptıktan sonra derslerine mutlu başladığını belirten Betül Akgöz ise "Sabah okuluma geldim, hep beraber toplandık. Öğretmenler ile başka sınıflar geldi ve hep beraber spor yaptık. Etkinlikler yaptık. Güldük, eğlendik, coştuk ve derslerimize mutlu başladık. Yaptığımız spor hareketlerini ben çok sevdim. Bundan sonra bunu yapmak istiyorum. Sabahları spor yaparak derse girmek güzel" dedi.

'BU HAREKETLERİ YAPARKEN ÇOK EĞLENDİM'

Müzik eşliğinde hareketleri yaptıklarını ifade eden Abdullah Uluşık, "Sabahları okul bahçesinde spor yapıyoruz. Burada bize hareketler gösteriyorlar. Biz de müzik eşliğinde o hareketleri yapıyoruz. Bu hareketleri yapınca kendimi mutlu hissediyorum. Derslerime daha enerjik başlıyorum. Bu yüzden derslerimiz daha iyi geçiyor. Devam etmesini istiyorum. Bize bu hareketleri yaptırdıkları için okulumuza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Lavin Mira Akbaş da "Her sabah sporun olmasını isterim. Evde yapamadığım hareketleri öğretmenlerimle yapabildim. Bu hareketleri yaparken çok eğlendim. Bütün arkadaşlarımızla esnedik, zıpladık, güzel hareketler yaptık" dedi.