Lise önünde birbirlerine kurşun yağdırdılar
Lise önünde birbirlerine kurşun yağdırdılar

Lise önünde birbirlerine kurşun yağdırdılar
26.09.2025 17:38
Lise önünde birbirlerine kurşun yağdırdılar
Batman'da iki grup arasında bir lisenin önünde silahlı çatışma çıktı. Kurşunlar park halindeki araçlara isabet ederken, kaçan şüpheliler her yerde aranıyor.

Batman'da bir lisenin önünde, iki grup arasında silahlı kavgada park halindeki araçlara kurşun isabet etti. Kavga sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

LİSE ÖNÜNDE SİLAHLI ÇATIŞMAYA TUTUŞTULAR

Olay, öğle saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Batman Lisesi'nin önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tarafların ateşledikleri tabancalardan çıkan kurşunlar park halindeki bazı araçlara isabet etti. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"OKUL ÇIKIŞ SAATİNE DENK GELMİŞ OLSAYDI, ÇOK FECİ OLABİLİRDİ"

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Şehmuz Önlü, okul ziyareti yaptığı sırada olaya şahit olduğunu belirterek, "Bugün buradaki okulu ziyarete geldiğimizde bir çatışmanın ortasında kaldık. İki ayrı grubun silahlı çatışmasına şahit olduk. Ne yazık ki okul öğretmenleri tedirgindi. Öğrencilerimiz korku içerisindeydi. En büyük temennimiz, okul çıkış saatine denk gelmemesi. Eğer okul çıkış saatine denk gelmiş olsaydı, çok feci şeyler olabilirdi. Ne yazık ki bazı araçlarda kurşun izlerine şahit olduk. Yerlerde onlarca kovan vardı. Ciddi bir kargaşa vardı. Okul idarecilerimiz sağ olsunlar, okullarının kapılarını kapattılar. Öğrencileri içeri aldılar. Okullarımızda bir güvenlik görevlisi şart. Bu şekilde olmaz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Batman, Eğitim, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise önünde birbirlerine kurşun yağdırdılar - Son Dakika

SON DAKİKA: Lise önünde birbirlerine kurşun yağdırdılar - Son Dakika
