Batman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Batman merkezli Muğla ve Ankara'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüpheliler, kamu kurum ve kuruluşlarına işe girme vaadiyle gençleri sahte evrakla dolandırarak maddi menfaat sağlamışlardır.

08.08.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman merkezli Muğla ve Ankara'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alanın 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "kamu kurum ve kuruluşlarına işe girme", "devlet memuru olarak atanma" vaadiyle gençleri sahte evrakla dolandırıp maddi menfaat sağlayan Ş.K.Y. ile birlikte hareket eden 13 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devlet makamlarında bağlantıları olduğu aldatmacasıyla şüphelilerin mağdur şahıslardan 700 bin - 800 bin lira civarında para talep ederek toplamda yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri, inandırıcılık katmak ve oyalamak için mağdurları Ankara'ya götürdükleri, ev kiraladıkları, otellerde barındırdıkları, bakanlık binalarına götürdükleri, Sağlık, Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları adına mağdurların atanma, işe başlama yazılarını içeren resmi belge süsü verilmiş, sahte evrak, barkod düzenledikleri ve bunları mağdurlara verdikleri tespit edilmiştir."

Toplam 14 şüpheliden 2'sinin farklı suçtan tutuklu, 1'inin yurt dışında olduğunun anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, Batman merkezli, Muğla ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüphelinin yakalandığı, mağdurları aldatmada kullanılan ve sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda evrakın ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'sinin tutuklandığı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 kişinin serbest bırakıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Ankara, batman, Muğla, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 02:20:22. #1.13#
SON DAKİKA: Batman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement