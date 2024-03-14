Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Merkez Camisi\'nde İncelemelerde Bulundu

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Sason ilçesinde yapımı süren Merkez Camisi'nde incelemelerde bulundu.
Vali Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile ilçede yapımı devam eden Merkez Camisi'ni inceledi.
Nasıroğlu, cami inşaatına daha önce bağışta bulunduğunu belirterek, "Merkez Camisi'ne yine bağışta bulundum. Vatandaşlarımız temiz ve modern bir camide ibadetlerini yapacak." dedi.
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Muş'ta Evde Sağlık Birimi ekipleri, kentin yüksek rakımlı bölgelerindeki köylere giderek hasta ve yaşlılara sağlık hizmeti ulaştırıyor. Muş Devlet Hastanesi Evde Sağlık Biriminde görevli 9 kişiden oluşan 3 ekip, merkez ve bağlı köylerindeki yaklaşık 1800 hastaya hizmet veriyor. Sağlık ekipleri, yaşlı, yatağa bağımlı ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaların yardımına koşuyor. Hastalara poliklinik kontrolü gerektiğinde ulaşım konusunda da yardımcı olunuyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan nedeniyle kentteki fırınlarda denetim yaptı. Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimleri artırdı. Denetimlerde ramazan pidesi, ekmek gramajları ve fiyatlar kontrol edildi, hijyen kurallarına uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.
Mersin'de babasını kaybeden beş çocuk babası İlker Koç, hastalığının son evresinde amcasından yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Tarsus ilçesinde çiftçilik yapan diyabet ve tansiyon hastası Koç'a, 2008'de kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Yüksek tansiyon hastası babasını aynı yıl kaybeden Koç, rahatsızlığı ilerleyince bir süre diyalize girdi. Mersin'deki tedavilerinin ardından Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvuran Koç'a, nakil önerildi. Eşi 49 yaşındaki Zeynep Koç'un böbreğini vermek için yaptırdığı tetkiklerde dokular uyumlu çıkmadı. Koç, enfeksiyon kaparak, yoğun bakıma alınınca 63 yaşındaki amcası Mehmet Koç, yeğeninin yaşaması için gönüllü oldu. Tetkiklerde dokuları uyumlu çıkan amcanın böbreği, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlığı başkanlığındaki ekip tarafından İlker Koç'a nakledildi. Yeniden yaşama bağlanan Koç, böbrek rahatsızlığı nedeniyle zorlu bir yaşamının olduğunu dile getirdi. Amca Mehmet Koç da yeğeni sık sık fenalaşınca üzüldüğünü belirterek, kardeşini kaybettiğini, yeğenin yaşaması için gönüllü olduğunu ifade etti. Eşi Zeynep Koç ise kötü bir süreç yaşadıklarını, eşinin sağlığının her geçen gün kötüye gittiğini söyledi. Böbreğini vermek için dokuları uyumlu çıkmayınca üzüldüğünü dile getiren Koç, eşim enfeksiyon kaptığı için durumu ağırlaşmıştı. Son çarenin nakil olması gerektiği söylendi. Şükür sağlığına kavuştu.
Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman'ın yeni sanayi sitesinde ve belediye ekiplerinin tespitleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yağmur suyu kanal çalışmalarına başladı. Bu çalışmalarla sağanak yağışlarla birlikte oluşabilecek su taşkınları önlenmeye çalışılıyor.
Sinema salonlarında bu hafta 8'i yerli, 11 film izleyiciyle buluşacak. Orlando Bloom'un başrolünde yer aldığı 'Adaletin Eli' aksiyon ve gerilim sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Diğer filmler arasında 'Nisan', 'Neandria', 'Mükemmel Aile', 'Aile Çıkmazı', 'Bana Beni Anlat', 'Sır', 'Gece Yüzüşü' ve 'Kara Cin Laneti' yer alıyor. Ayrıca 'Tay 2: Ebabil Takımı' ve 'Dedektif Conan: Siyah Demir Denizaltı' da haftanın animasyon filmleri olarak gösterime girecek.
Kırıkkale'de, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri son bir haftada 113 kullanıcıyı tespit ederek, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemini engelleme ve banka/kredi kartı kötüye kullanma gibi suçlarla ilgili işlem başlattı. 3 zanlı gözaltına alındı ve 70 vatandaş SİBERAY Projesi kapsamında bilgilendirildi.
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni dönem için alacakları 5 yıllık vize sayesinde kentsel dönüşüm projelerine hızla devam edeceklerini açıkladı. Başkan Gültak, Çay Mahallesi'nde yapılan esnaf ziyaretinde projelerini anlattı ve halkın büyük memnuniyetini dile getirdi.
Cumhur İttifakı Zonguldak Belediye Başkan adayı ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Türkiye Taşkömürü Üzülmez Müessese Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti. Alan, çalışanlardan destek istedi ve madencilerle bir araya geldi.
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ta muhtemel kara saldırıları öncesinde bölgede mahsur kalan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin önemli kısmını 'bölgenin merkezindeki insani adalara' yönlendirmeyi planladığını iddia etti. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Refah'taki sivillerin uluslararası aktörlerle koordineli biçimde belirlenmiş bölgelere taşınmasının, ordunun, öngörülen 'kara operasyonuna' yönelik hazırlıklarının önemli parçası olduğunu savundu.
Erzurum'da coğrafya öğretmeni kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi ve araya giren kızını bıçaklayarak öldürdü. Kıskançlık tartışması cinayetle sonuçlandı. Zanlı polis tarafından yakalandı ve sorgusu devam ediyor.
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