Bayburt'ta 15 Temmuz Şehitler Destanı konferansı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayburt'ta 15 Temmuz Şehitler Destanı konferansı düzenlendi

Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamındaki konferansa Doç. Dr. Abdurrahman Okuyan konuşmacı olarak katıldı. Okuyan, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin birliği ve beraberliğini gösterdiğini belirtti. Programa Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş ve diğer yetkililer katıldı.

12.07.2024 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz Şehitler Destanı" konferans gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Abdurrahman Okuyan, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında ortaya koyulan direniş hareketinin, milletin birliği, beraberliği ve bu uğurda verilen mücadelenin ne kadar üst düzeyde olduğunu göstermesine sebebiyet verdiğini söyledi.

Bundan sonraki dönmelerde de artık darbelerin toplumsal meşruiyet açısından zemin bulmasının kolay olmadığını belirten Okuyan, "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe kalkışması ülkemiz tarihinde bu tarihe kadar gerçekleşen darbelerin tamamının dışında doğrudan milletimizin bekasına yönelen menfur bir girişimden ibaretti." dedi.

Okuyan, o gece kadın, erkek, genç, yaşlı demeksizin meydanları doldurarak darbeci silahlı birliklere karşı kahramanlık dersi verildiğini vurgulayarak, "Bir tankın altından kalkıp öbür tankın önüne kendisini atmayı başaran o imana sahip gerektiğinde vatanı, bayrağı için yollara düşen kahramanlar uçakların uçmasını engellemek için samanını yakan çiftçimiz, İstanbul'daki caddelerde alçak uçuş yapan uçaklara üst katlardakilerin tencere, kaşık atarak onları engellemeye çalışması gibi bir takım gayretler bizim samimiyetimizin, imanımızın, değerlerimizin ne kadar üst düzeyde olduğunu ortaya koyması bakımından son derece önemlidir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Talha Övet ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Bayburt Üniversitesi, Darbe Girişimi, Milletvekili, Orhan Ateş, Mete Memiş, Konferans, Demokrasi, 15 Temmuz, AK Parti, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta 15 Temmuz Şehitler Destanı konferansı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:42 İzmir’de kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi İzmir'de kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 16:56:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta 15 Temmuz Şehitler Destanı konferansı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement