Bayburt\'ta Kaybolan 3 Yaşındaki Çocuk Dere Kenarında Ölü Bulundu

Binali Yıldırım: Cumhurbaşkanı liderliğinde sıkıntıları aşarız

Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, pandeminin etkilerinin devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle bu sıkıntıların aşılacağını söyledi. Yıldırım, terörle mücadelede birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Gazze'deki soykırım ve katliama karşı Türkiye'nin çaba gösterdiğini ifade etti.