Bayburt\'ta bir lokantada kadını boğarak öldüren zanlı tutuklandı

Bayburt'ta bir lokantada daha önce birlikte çalıştığı kadını boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, F.S. (45) daha önce iş arkadaşı olan F.Ç. (41) ile Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri F.Ç'yi evde boğularak öldürülmüş halde buldu.

F.Ç'nin cesedi, incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı F.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

F.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.