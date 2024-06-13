Bayburt'ta şüpheli, İsrail saldırıları altındaki Gazze için yardım derneğine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu

Güncel

Bayburt'ta "basit yaralama" suçuna karışan şüpheli, İsrail saldırıları altındaki Gazze için bir yardım derneğine bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

Kentte lokanta işleten M.E.Y ile A.Y, E.A. tarafından darp edildikleri iddiasıyla Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Şüpheli E.A'nın üzerine atılı "basit yaralama" suçu uzlaştırma kapsamına girdiği için dosya Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

M.E.Y ve A.Y, uzlaştırmacıya şüpheli E.A'nın İsrail saldırıları altındaki Gazze için bir yardım derneğine bağış yapması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

Teklifi kabul eden E.A, uzlaştırma kararı kapsamında Gazze için Umuda Koşanlar Derneği'ne 3 bin lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.