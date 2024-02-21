Bayburt\'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

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Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan kutlamalara, Cumhuriyet Caddesi'ndeki törenle devam edildi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı konuşmada, kentin işgalden kurtuluşunun 106. yılına erişmiş olmanın gururu ve mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Türk milletinin istiklalini korumak için birçok çetin imtihandan geçtiğini belirten Pekmezci, milli mücadele yıllarının bu imtihanı en zor şartlarda verdikleri bir dönem olduğunu ifade etti.

Pekmezci, Kop savunmasının Türkiye ve dünya açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Tiyatro oyununun sahnelendiği ve halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu program, asker, polis, öğrenciler ve atlı cirit kulüplerinin resmi geçit töreniyle sona erdi.

Kutlamalara, Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Baro Başkanı Serkan Pekmezci, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.