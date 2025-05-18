Bayburt Üniversitesi\'nde Filistin\'e Destek Mezuniyet Töreni

Bayburt Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni sırasında öğrenciler ve akademisyenler Filistin'e destek verdi.

Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'ndaki geçit töreninde yürüyen öğrenciler törene, "Filistin bu sene mezun vermedi dünya sınıfta kaldı" pankartı ile " Gazze'de son üniversite 17 Ocak'ta yıkıldı", "Filistin coğrafi değil, insani bir mesele", "Bizler mezun olduk ama Filistin hala özgür olamadı" yazılı dövizlerle çıktı. Bazı akademisyenler de boyunlarında Filistin atkısı taşıdı.

Vali Mustafa Eldivan, törende yaptığı konuşmada, mezun öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öğrencilere seslenen Eldivan, "Başarıyla tamamladığınız mezuniyetiniz hayırlı olsun. Sizler artık gelecekte bir uzman veya yönetici olarak ekonomiye veya topluma üstün hizmetler sunmak için en iyi şartlara sahipsiniz. Burada elde ettiğiniz değerli kazanımlarla hayatınızda yeni bir döneme adımınızı atıyorsunuz ve en iyi şekilde başladığınıza da eminim." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mete Memiş de mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise mezuniyet töreninde öğrencilerin Filistin'e destek vermesini oldukça anlamlı bulduğunu belirterek, son iki yıldır Gazze'de hiçbir seviyede eğitim kurumunda mezun verilemediğini aktardı.

İnsanlığın vicdanını kanatan bu zulmün artarak devam ettiğini dile getiren Türkmen, "Biz kardeşlerimiz için dua ediyoruz onları unutmuyoruz. Diğer yandan Doğu Türkistan'da Türk balaları, Türk evlatları ilköğretimden başlamak üzere kendi dil ve dinlerini öğrenme hakkı ellerinden alınıyor. Eğitim öğretim göremiyorlar. Dolayısıyla eğitim öğretim hakları ellerinden alınan bütün dindaşlarımızı soydaşlarımızı da burada özellikle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bölümlerini dereceyle bitirenlere plaket verilen törende, öğrenciler mezuniyetlerini keplerini havaya atarak kutladı.