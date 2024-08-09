Baykar, depremzedeler için yaptığı konutları teslim etmeye başladı

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, depremden etkilenen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlattıkları konut yapımının sonuna geldiklerini açıkladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, depremden etkilenen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta Baykar tarafından yapılan konut projeleriyle ilgili bilgi verdi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Bayraktar, "Depremden etkilenen kardeşlerimiz için Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlattığımız bin 12 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık. 349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık. Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın" dedi. - İSTANBUL