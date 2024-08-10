Baykar'ın Adıyaman'daki deprem konutları teslim ediliyor - Son Dakika
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Baykar'ın Adıyaman'daki deprem konutları teslim ediliyor

Baykar\'ın Adıyaman\'daki deprem konutları teslim ediliyor

Baykar'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da yaptırdığı konutlar, hak sahiplerine teslim ediliyor. Depremde evlerini kaybedenler, yeni evlerine taşınmaya başladı.

10.08.2024 14:48
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Baykar'ın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 3 ilde yaptırdığı konutlardan Adıyaman'da tamamlananları teslim alan hak sahipleri, evlerine taşınmaya başladı.

Adıyaman kent merkezindeki Örenli Mahallesi'nde inşa edilen 349 konut, hak sahiplerine teslim ediliyor.

Anahtarını teslim aldıktan sonra evine taşınmaya başlayan Ayhan Arslan, AA muhabirine, depremde evlerinin yıkıldığını ve bir süre sonra ev kiraladığını söyledi.

Bir fabrikada işçi olarak çalıştığını anlatan Arslan, "Depremde aşırı derecede korku yaşadık. İlk 2 hafta sıkıntılı geçti ama sonrasında devletin desteğiyle kendimizi toparlamaya başladık." dedi.

Depremin üzerinden yaklaşık 1,5 sene geçtiğini dile getiren Arslan, "Adıyaman depremde ciddi zarar gördü ve buna bağlı sıkıntılar yaşadık ama bugün çok şükür. 1,5 yılda neredeyse normal hayata dönmeye başladık. Depremden önceki hayatımızı yakaladığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Evinin anahtarını teslim alır almaz, temizlik yapıp taşınmaya başladıklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Devletimizden Allah razı olsun. Böyle bir imkan sunulduğu için çok sevinçliyiz. Bize böyle bir imkan sunulduğu için Bayraktar ailesine de minnettarız. Devletimize, Selçuk Bayraktar ve ailesine teşekkür ediyorum. İnsanlarımız devletimiz sayesinde eski hayatına kavuşmaya başladı. Allah herkesten razı olsun. İnşallah bizleri güzel günler bekliyor. Tekrar birlik ve beraberlik içerisinde eski günlerimize kavuşacağız."

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlattığımız 1012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık. 349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık. Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baykar'ın Adıyaman'daki deprem konutları teslim ediliyor - Son Dakika

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