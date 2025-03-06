Baykar ve Leonardo'dan İnsansız Hava Sistemleri İş Birliği

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(ROMA) - İtalyan savunma şirketi Leonardo ve Baykar Teknoloji arasında insansız hava teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla Ortak Girişim kurmak için mutabakat zaptı imzalandı. İtalya merkezli Ortak Girişim, insansız hava sistemlerinin tasarım, geliştirme, üretim ve bakım süreçlerini kapsayacak.

Baykar Teknoloji ile İtalyan savunma şirketi Leonardo arasında insansız hava sistemleri alanında ortaklık anlaşması imzalandı. Anlaşmaya ilişkin iki şirketin ortak açıklamasında, anlaşmanın "Baykar'ın geniş ürün yelpazesine sahip insansız platformlarıyla, Leonardo'nun görev sistemleri, ekipman ve sertifikasyon konularındaki uzmanlığı gibi endüstriyel tamamlayıcılıklar üzerine inşa edildiği" ifade edildi. Ortak açıklamada, gelecek 10 yıl içinde Avrupa'daki insansız savaş uçakları, silahlı gözetleme dronları ve derin saldırı dronlarını kapsayan pazarın 100 milyar dolara ulaşması beklendiği belirtildi.

Leonardo CEO'su ve Genel Müdürü Roberto Cingolani, anlaşmayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Baykar ile insansız teknolojiler alanında yeni bir referans oyuncu yaratıyoruz. Bu alan, savunmanın geleceğinde giderek daha merkezi bir rol oynayacak. Bugün, insansız sistemler alanında önemli bir ilerlemeyi temsil eden ve özellikle Avrupa'da yeni pazar fırsatları açan uluslararası bir ittifak imzalıyoruz. Savunma sanayii, insansız sistemler, yapay zeka, altıncı nesil savaş uçakları, siber güvenlik ve uzay gibi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya. Bu bağlamda, teknolojik iş birliğinin hem gerekli hem de acil olduğuna ve küresel güvenliği sağlamak için ilerlemeyi hızlandıracağına inanıyoruz."

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO'su Selçuk Bayraktar ise şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en büyük silahlı İHA geliştiricisi, üreticisi ve ihracatçısı olarak Baykar, insansız havacılıkta inovasyonun sınırlarını zorlamaya her zaman odaklandı. Leonardo'nun C4I sistemlerindeki küresel çapta tanınan yetkinliği ve ileri düzey yapay zeka teknolojisi altyapısı, bu iş birliğini daha da etkili hale getiriyor. Leonardo ile kurduğumuz bu stratejik ortaklık, teknoloji alanındaki etkimizi genişletmek ve küresel varlığımızı güçlendirmek açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Baykar, etik yapay zeka tabanlı teknolojileri Leonardo'nun gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle birleştirerek, insansız hava sistemlerinin geleceğini tanımlayacak yeni nesil çözümler geliştirecektir. Bu sinerji, geleceğin hava üstünlüğünü yapay zeka ile şekillendirecektir."

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