Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni oldu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Türkiye\'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni oldu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2023 yılında Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefi olarak rekor kırdı. Baykar ayrıca savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri oldu.

28.08.2024 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE'nin 2023 yılı gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada ise Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Türkiye'nin öncü teknoloji firması Baykar'ın ortakları Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklanan 2023 yılı vergi mükellefleri listesinde zirvedeki yerlerini korudu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, GİB verilerine göre son üç yılda Türkiye'de en çok gelir vergisi ödeyen mükellefler oldu. 2021 yılında Selçuk Bayraktar 153 milyon TL, Haluk Bayraktar 143 milyon TL gelir vergisi öderken, 2022 yılında bu rakamlar sırasıyla 564 milyon TL ve 319 milyon TL'ye yükseldi. 2023 yılı itibarıyla Selçuk Bayraktar 1 milyar 952 milyon 680 bin lira, Haluk Bayraktar ise 1 milyar 683 milyon 198 bin lira gelir vergisi ödeyerek rekor kırdı. Böylece Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın toplam ödedikleri vergi miktarı 2021-2023 yılları arasında 12 katın üstünde artış göstermiş oldu.

1,8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Savunma ve havacılık sektörünün lideri Baykar, ihracat başarılarıyla da dikkat çekti. 2023 yılında Baykar'ın cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. 2022 yılında 1,2 milyar dolar ihracat yapan Baykar, 2023'te bu rakamı yüzde 50 artırarak 1,8 milyar dolara yükseltti. Böylece tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girmeyi başardı.

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, savunma ve havacılık sektöründe 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ihracat lideri olan Baykar, 2023 yılında sektördeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına gerçekleştirdi. 2023 yılından bugüne imzalanan sözleşmelerin yüzde 97,5'i ihracat kaynaklı oldu.

3 KITADA 34 ÜLKEYE İHRACAT

Tüm yatırımlarını ve Ar-Ge çalışmalarını öz kaynakları ile finanse eden Baykar, Ağustos 2024 itibarıyla 4 bin 900'den fazla personel istihdam ediyor. Bugüne kadar devletten teşvik ya da hibe almadığını ve banka kredisi dahi kullanmadığını açıklayan firma, elde ettiği tüm gelirleri Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine yatırım yaparak büyümeye devam ediyor. Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. Dünya üstünde en çok ülkeye Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ihracatı gerçekleştiren firma olan Baykar, Ağustos 2024 itibarıyla Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 10 ülkeyle olmak üzere 3 kıtada toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

AB VE NATO ÜLKELERİ DE TERCİH EDİYOR

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği SİHA'larının küresel alandaki başarısı, kritik operasyonlarda net bir şekilde görüldü. Milli SİHA'lar Türkiye'nin terörle mücadelesinde üstlendiği kritik rollerin yanında uluslararası operasyonlarda da üstün performanslarıyla kendilerini kanıtladı. Milli SİHA'lar, Libya, Ukrayna, Mali, Burkina Faso'daki savaşların yanı sıra 30 yıllık Karabağ işgalinin sonlandırılmasında kilit rol oynadı. Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA platformları, Asya ve Afrika ülkelerinin yanı sıra, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeler tarafından da tercih ediliyor. Bu başarılar, Türk savunma sanayiinin etkileyici yükselişinin dünya çapında yankı bulmasına neden oluyor.

Kaynak: DHA

Selçuk Bayraktar, Ekonomi, Türkiye, İhracat, İhracat, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
20:19 Aliyev’in eski yakın korumasıydı Tatil için geldiği Türkiye’de ölü bulundu Aliyev'in eski yakın korumasıydı! Tatil için geldiği Türkiye'de ölü bulundu
19:21 Taraftarların gözü kulağı Young Boys maçında Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne kalırsa paraya para demeyecek Taraftarların gözü kulağı Young Boys maçında! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa paraya para demeyecek
19:10 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş
18:58 Gülbin Tosun’u işinden mi etti Mansur Yavaş’ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var
18:49 Zelenskiy duyurdu: Ukrayna’nın ilk yerli balistik füze testi olumlu sonuçlandı Zelenskiy duyurdu: Ukrayna'nın ilk yerli balistik füze testi olumlu sonuçlandı
18:49 ABD’de havalimanında yolcu uçağının lastiği patladı: 2 ölü, 1 yaralı ABD'de havalimanında yolcu uçağının lastiği patladı: 2 ölü, 1 yaralı
18:41 Resmen kılıçlar çekildi Galatasaray’dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama Resmen kılıçlar çekildi! Galatasaray'dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:49 Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 14:58:45. #1.11#
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement