Bayrağı balkondan aşağıya atan çalışanlar hakkında soruşturma başlatıldı
Yapanlar depremzede değil çalışanlar
ADIYAMAN - Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının balkonlarında dalgalanan Türk bayraklarının çalışanlar tarafından sökülerek aşağıya atılmasıyla ilgili Adıyaman Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.
Adıyaman merkez Örenli Kalıcı Deprem Konutlarının balkonlarında dalgalanan Türk bayrakları ile AFAD Flamalarının sökülerek aşağıya atılmasıyla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılması ve 'Depremzedeler yaptı' şeklinde algı oluşturulmaya çalışılması üzerine Adıyaman Valiliği açıklama yaparak, konunun konutları teslim alan depremzedelerle alakalı olmadığını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "17 Mart 2024 Pazar günü, Örenli Kalıcı Deprem Konutlarının Kura Merasimine ve anahtar teslimine hazırlanması esnasında Bayrağımıza yapılan saygısızlığı içeren bir video Sosyal Medyada yer almaktadır. Alanda çalışanlar tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen olay aynı gün öğrenilmiş, ilgili kişiler hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç valiliğimizce yakinen takip edilmekte ve gereken hukuki işlemler yapılmaktadır. Konunun, konutlarını teslim alan vatandaşlarımızla ilgisi bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.
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