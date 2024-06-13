Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Kursiyerleri Sahneye Çıktı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Kursiyerleri Sahneye Çıktı

Bayraklı Belediyesi'nin halk oyunları kursiyerleri, yıl sonu etkinliğinde performans sergiledi. Belediye Başkanı İrfan Önal, kültür-sanat etkinliklerini ve kursları daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

13.06.2024 11:24
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi'nin halk oyunları kursiyerleri, düzenlenen yıl sonu etkinliğinde sahneye çıktı. Yarınlara aydınlık nesiller yetiştirip, geleceğin başarılı sanatçılarının çıkmasına katkıda bulunmak istediklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, " Kültür-sanat etkinliklerimizi, kurslarımızı ve bu konudaki faaliyetlerimizi önümüzdeki dönemlerde daha da artıracağız" dedi.

Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) kursları kapsamında, Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezi'nde halk oyunları eğitimi alan 368 kursiyerden 94'ü, Onur Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen yıl sonu etkinliğinde sergiledi. Farklı bölgelerin oyunlarıyla seyirci karşısına çıkan kursiyerlerin performansları, büyük alkış aldı. Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Muğla Zeybeği, Üsküp, Gaziantep ve Karadeniz yörelerine ait halk oyunları gösterileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Yıl sonu gösterisine misafir olarak katılan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü Halk Oyunları Ekibi, Bitlis yöresine ait oyunlarıyla, Bornova Sanat Kulübü Halk Oyunları Ekibi ise sirtaki gösterisiyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

"Bayraklı'dan, geleceğin sanatçılarının çıkmasını istiyoruz"

Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı Belediyesi olarak, isteyen herkesi sanatla buluşturuyoruz. Tiyatrodan piyanoya, arkeoloji ve astronomiden bağlama ve halk danslarına kadar 17 branşta verdiğimiz kurslara, her yıl ortalama 4 bin vatandaşımız katılıyor. Bayraklı'da imkanlarımız dahilinde kültür-sanat etkinliklerimizi, kurslarımızı ve bu konudaki faaliyetlerimizi önümüzdeki dönemlerde daha da artıracağız. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak, Bayraklı'dan yarınlara aydınlık nesiller yetiştirip, geleceğin başarılı sanatçılarının çıkmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Bize gösterileriyle keyifli anlar yaşatan ve farklı yörelerden performanslarıyla göz dolduran halk oyunları ekibimizi ve emeği geçenleri canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Kursiyerleri Sahneye Çıktı - Son Dakika

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