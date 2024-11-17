Bayraklı Belediyesi'nden Ara Tatil Etkinlikleri - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Ara Tatil Etkinlikleri

Bayraklı Belediyesi, ara tatilde çocuklar için eğitici etkinlikler düzenleyerek onların eğlenip öğrenmelerini sağladı. Belediye Başkanı İrfan Önal, çocukların mutluluğunun kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

17.11.2024 12:01
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, ara tatilde çocukları unutmadı. Kültürel gezilerden eğitici atölyelere kadar geniş bir yelpazede sunulan programlarda çocuklar, hem eğlendi hem de öğrendi. Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuz. Onların her zaman yanında olmaya ve hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ekonomik durumu olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik ara tatilde etkinlik programı düzenledi. Bu kapsamda çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda buz pateni pistinde paten kaydı. Eğitmenler eşliğinde yapılan etkinlik, çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlarken aynı zamanda fiziksel gelişimlerine de katkıda bulundu. Çiğli Belediyesi Astronomi Havacılık ve Uzay Kampüsü'ne düzenlenen gezi de çocukların büyük beğenisini topladı. Burada uzay teknolojileri, gezegenler ve havacılık hakkında bilgiler edinen çocuklar, gökyüzünün ve uzayın gizemlerini keşfetti. Program çerçevesinde Konak Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Atatürk Müzesi'ni de ziyaret eden çocuklar, nostaljik oyuncakları inceleyip oyuncakların tarihini öğrenme fırsatı buldu. Atatürk Müzesi gezisiyle de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve kurtuluş mücadelesi hakkında bilgi sahibi oldular. Semt merkezlerinde yapılan etkinlik atölyelerinde okulda kullanacakları sorumluluk çantasını yaparak sorumluluk bilincini öğrendiler. Sosyal becerilerini geliştirip keyifli ve verimli vakit geçirmelerine olanak sağlayan etkinlikler, öğrenciler kadar velilerinin de beğenisini kazandı.

"Çocukların mutlu olduğunu görmek bizim için çok değerli"

Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuklarımızın ara tatillerini en verimli şekilde geçirmeleri için hazırladığımız etkinlik programında onların mutlu olduğunu görmek bizim için çok değerli. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için bu tür etkinliklere devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

İrfan Önal, Ara tatil, Tatil, Son Dakika

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