Bayraklı Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Konaklama Tesislerine Denetim

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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi zabıta ekipleri, otellerin ve dinlenme tesislerinin ruhsat ve acil durum yeterliliklerini denetledi. Kurallara uymayan işletmeler uyarılırken daha önceki ikazlara uymayanlara ise idari işlem yapıldı.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri, Bolu'da yaşanan otel yangını faciasının ardından ilçede faaliyet gösteren konaklama tesislerinin denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Bayraklı'daki oteller ve dinlenme tesislerinde ruhsatlar, çalışan sağlık karneleri, hijyen koşulları, güvenlik önlemleri incelendi. İşletmelerin hijyen ve ruhsatlarının yanı sıra, deprem, yangın gibi acil durumlara ilişkin tahliye ve müdahale koşulları da denetlendi. Ekipler, kurallara aykırılık gördüğü firmaları uyardı. Uyarıları dikkate almayanlara ise yasal işlem yapıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için üzerimize düşeni yapıyoruz. İşletmelerin tüm yasal düzenlemelere ve güvenlik önlemlerine uygunluğu ekiplerimiz tarafından titizlikle denetleniyor. Güvenlik tedbirleri alınması gereken her alanda çalışmalar yürüterek, bu tür faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.