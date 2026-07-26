Bayraklı’da kamusal alan işgallerine ortak denetim - Son Dakika
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Bayraklı’da kamusal alan işgallerine ortak denetim

Bayraklı’da kamusal alan işgallerine ortak denetim
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde, izinsiz seyyar satış ve kamusal alan işgallerine müdahale edildi. 38 seyyar satıcı ve işletmeye ait malzemeler muhafaza altına alındı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Bayraklı'da izinsiz seyyar satış ve kamusal alan işgallerine müdahale edildi. Denetimlerde 38 seyyar satıcı ve işletmeye ait malzemeler muhafaza altına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kamusal alanların güvenli, düzenli ve herkes için erişilebilir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Bayraklı Atatürk Bulvarı ile eski 7020 Sokak ve çevresinde kapsamlı bir denetim yapıldı. Çalışmaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü, Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü, Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

38 SEYYAR SATICI VE İŞLETMEYE AİT MALZEMELER MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Denetimlerde, 38 seyyar satıcı ve işletmeye ait malzemeler muhafaza altına alındı. Yaya ve araç geçişini engelleyen işgal unsurlarının kaldırılmasıyla kamusal alanlar daha düzenli, güvenli ve erişilebilir hale getirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur ve güvenliğini korumak, kent düzenini sağlamak ve benzer olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı, Belediye, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı’da kamusal alan işgallerine ortak denetim - Son Dakika

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