Bayraktar, COP31 için Antalya'da Gürcistanlı mevkidaşıyla elektrik ticaretini görüştü - Son Dakika
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Bayraktar, COP31 için Antalya'da Gürcistanlı mevkidaşıyla elektrik ticaretini görüştü

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Bayraktar, COP31 için Antalya\'da Gürcistanlı mevkidaşıyla elektrik ticaretini görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, COP31 için Antalya'da Gürcistan Başbakan Yardımcısı Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldi. Bayraktar, enerji arz güvenliğine katkı sağlayan ortaklığı elektrik iletimi ve ticaretinde geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

(ANTALYA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, COP31 Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Antalya'da Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "COP31 marjında, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Mariam Kvrivishvili ile Antalya'da bir araya geldik. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum Boru Hatları'yla bölgesel enerji arz güvenliğine katkı sağlayan ortaklığımızı, elektrik iletimi ve ticaretinde de geliştirmeyi hedefliyoruz. Gürcistan ile karşılıklı güvene dayanan ortaklığımızı, ülkelerimizin enerji dönüşümünü destekleyen ve bölgemizin ortak refahına katkı sağlayan projelerle ileri taşıyacağımıza inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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