Bayraktar, Lübnanlı mevkidaşı Saddi ile elektrik ve hidrokarbon konularını ele aldı - Son Dakika
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Bayraktar, Lübnanlı mevkidaşı Saddi ile elektrik ve hidrokarbon konularını ele aldı

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Bayraktar, Lübnanlı mevkidaşı Saddi ile elektrik ve hidrokarbon konularını ele aldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Lübnan Enerji ve Su Bakanı Joseph Saddi ile görüştü. Bayraktar, elektrik enterkonneksiyonları ve boru hatlarıyla hidrokarbon taşınmasına yönelik ortak çalışma imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Lübnan Enerji ve Su Bakanı Joseph Saddi ile görüştü. Bayraktar, görüşmede elektrik bağlantıları ve hidrokarbonların boru hatlarıyla taşınmasına yönelik ortak çalışma imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Lübnan Enerji ve Su Bakanı Joseph Saddi ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan Enerji ve Su Bakanı Sayın Joseph Saddi ile bir araya geldik.

Bölgesel enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak elektrik enterkonneksiyonları ve boru hatlarıyla hidrokarbonlar alanındaki ortak çalışma imkanlarını ele aldık.

Türkiye'nin enerji altyapısında ve kaynak çeşitlendirmesinde edindiği tecrübeyi, Lübnan'ın enerji sektöründeki ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda somut iş birliklerine dönüştürebiliriz.

Ülkelerimiz arasında geliştireceğimiz projelerin, bölgenin enerjiye güvenilir ve kesintisiz erişimini desteklemesini, ortak refah ve istikrara katkı sunmasını önemsiyoruz."

Kaynak: ANKA
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