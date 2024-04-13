Bayram dönüşünde araç kuyruğu 70 kilometreye ulaştı
Karabük'te bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
KARABÜK - İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda tek yönlü olarak bayram yoğunluğu yaşanıyor. Çerkeş'ten Gerede gişelerine kadar yaklaşık 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler, evlerine dönmeye başladı. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları'nda trafik durma noktasına geldi. Dönüş yoluna çıkan tatilciler nedeniyle Çerkeş'ten Gerede gişelerine kadar yaklaşık 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Uzun araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi. Yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, trafik ekipleri yol güzergahında denetimlerini sürdürüyor.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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