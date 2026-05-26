Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı

26.05.2026 16:50
Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'de, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimlerine ağırlık verildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ve süresinde vatandaşların güvenle seyahat edebilmesi amacıyla kent genelinde gerekli tedbirleri aldı.

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, sürücüler dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı. Ekipler, denetimlerine dron destekli devam ediyor.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Ferhat Sabit Susuz, Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında AA muhabirine, vatandaşın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre sahada olacaklarını söyledi.

Gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Susuz, şunları kaydetti:

"Trafik kazalarını önlemek ve en aza indirmek için radarlı hız denetimleri, dron destekli denetim, otobüs kontrolü ve yaşam tüneli faaliyetleriyle sahadayız. Radarlı hız denetimi ve EDS kullanım alanlarıyla ilgili olarak, 'Hayat 112 Acil' mobil uygulaması vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Bu şeffaf uygulama sayesinde sürücüler denetim noktalarımızı önceden görerek hızlarını güvenli seviyeye çekebilmektedir. Bizim sürücülerden isteğimiz, hız sınırlarına uymaları, araç içerisindeki herkesin emniyet kemerini kullanmalarını sağlamaları ve yoruldukları anda kısa molalar vermeleridir. Bizler sahada ceza için değil sizlerin can güvenliğini korumak için varız. 'Yolun sonu bayram olsun, yola odaklan bayram sensiz olmaz' diyoruz."

Kırşehir

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolundaki otoban girişlerinde jandarma uygulama noktasını ziyaret etti, denetimlere katıldı.

Emniyet ve jandarmanın İnanç köyü yakınlarındaki ortak uygulama noktasını da ziyaret eden Demiryürek, ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Uygulama noktalarında sürücülerle sohbet eden Demiryürek, "Hayırlı yolculuklar" dileyerek, dikkatli olmalarını istedi.

Denetimlerde, yolculuk yapan çocuklara çeşitli hediyeler verildi, çikolata ikram edildi.

Vali Demiryürek, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların gösterdiği sağduyu sayesinde şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Demiryürek, "Aldığımız bütün tedbirler, insanımızın huzur ve güven içerisinde yuvalarına, sevdiklerine kavuşmaları, bayramı mutluluk içinde geçirmeleri içindir. Kırşehir olarak 683 kilometre devlet yolu ağı, 2 bin 502 kilometre özel idare yol ağımızda herhangi bir kaza yaşanmaksızın, bayramın idrak edilmesi en büyük dileğimiz. Görev yapan tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum." dedi.

Vali Demiryürek'e, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım eşlik etti.

Yozgat

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat-Ankara kara yolu uygulama noktasını ziyaret ederek, görevlilerin ve sürücülerin bayramlarını kutladı.

Sürücülerle sohbet eden Özkan, trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Denetimde, araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler verildi, çikolata ikram edildi.

Özkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat'ın 8 kente komşu olması nedeniyle transit geçişlerin yoğun olduğunu belirterek, sahada emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye, zabıta ve ilgili tüm kurumların görevlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Vali Özkan'a, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin ve İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç eşlik etti.

Nevşehir

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir-Avanos kara yolundaki uygulama noktasında polis ve sürücülerle sohbet ederek, bayramlarını kutladı.

Kök, durdurulan araçların sürücülerine trafik kurallarına uyulması hususunda hatırlatmada bulundu.

Uygulamada, sürücüler ve diğer yolculara çikolata ve kolonya ikram edildi.

Kaynak: AA

