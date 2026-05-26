Bayram Sevinci Sınırda

26.05.2026 11:13
İHH ve Gençlik Merkezi, Hakkari'nin Derecik ilçesinde çocuklara bayram hediyeleri dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesinin desteğiyle Hakkari'nin Irak sınırında yer alan Derecik ilçesine gelen gönüllüler, üç mezrada yaşayan çocuklara Kurban Bayramı öncesi hediyeler vererek yüreklerine dokundu.

Bayram öncesi ilçedeki sınır köy ve mezralarda yaşayan çocuklara sürpriz yaparak onları sevindirmek için Derecik Gençlik Merkezi ile İHH İnsani Yardım Vakfı??????? Ankara Şubesinin işbirliğiyle "Minik Kalplere Bayram Sevinci" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda Ankara'dan temin edilen kıyafet, ayakkabı ve çeşitli hediyelerle doldurulan tır, ilçeye geldi.

Gençlik Merkezi görevlileri ve gönüllüleri tarafından paketlenen malzemeler, Gelişen köyüne bağlı Aralık, Kütüklü ve Karakoç mezralarına götürüldü.

İlçeye gelen İHH Ankara Şubesi gönüllüleri ile Gençlik Merkezi görevlileri, hazırlanan paketleri söz konusu mezralarda yaşayan çocuklara dağıtmaya başladı.

Şu ana kadar yaklaşık 1500 çocuğa ulaşan görevliler ve gönüllüler, proje kapsamında bayramda 3 bin kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Bayramlık hediyelerin dağıtımına başladık"

Proje koordinatörü Haşim Karadeniz, sınır köy ve mezralarda yaşayan tüm çocuk ve gençlerin yüreğine dokunmak için projeyi uyguladıklarını söyledi.

Gençlik Merkezi olarak ilçede 4 yılda 58 projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Karadeniz, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaptığımız çalışmalarda 5 bin 200 çocuk ve gence kıyafet desteği sağlanmasına vesile olduk. 'Minik Kalplere Bayram Sevinci' projesi kapsamında İHH Ankara Şubesi'ni misafir ettik. Sınır köylerinde ve merkezde 3 bin çocuğa bayramlık hediyelerinin dağıtımına başladık. İHH'ya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Tüm çocuklarımızın, gençlerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun."

İHH Ankara Şubesi görevlisi Mustafa Fatih Armağan da ilçedeki çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

İHH olarak ülkenin en doğusunda yer alan yerleşim yerlerinden birine geldiklerini vurgulayan Armağan, sınırdaki köy ve mezralarda yaşayan çocuklara bayramlık hediyeler dağıttıklarını, mutluluklarına ortak olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 11:25:23. #7.12#
