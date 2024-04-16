Bayram tatilinde 75 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatilde meydana gelen 6 bin 350 kazada 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin yaralandığını söyledi. Yerlikaya, 26 bin 804 güvenlik personelinin görev yaptığı tatil boyunca 3 milyon 642 bin 538 denetim gerçekleştirildiğini kaydetti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük tatil sürecinde meydana gelen kaza ve trafik denetimleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Ali Yerlikaya, "Bayramda 6 bin 350 kaza meydana geldi. Tatil boyunca 3 milyon 642 bin 538 araç denetlendi. Kazalarda 75 kişi hayatını kaybetti 10 bin 810 kişi yaralandı" dedi.
9 günlük tatil süresinde 26 bin 804 güvenlik personelinin görev yaptığını belirten Yerlikaya, bu süre içinde 3 milyon 642 bin 538 denetim gerçekleştirildiğini, 485 bin 710 işlem yapıldığını bildirdi.
Düzce'de 14 sürücüye 'karşı yönden gelen araç kullanıcıları selektörle uyardıkları gerekçesiyle' kesilen cezaların iptal edildiğini duyuran Yerlikaya, "Düzce'de 'Radar denetimi yapılıyor kontrol yapılıyor' uyarısını karşıdan gelen sürücü arkadaşlara selektör yapılarak hatırlatan sürücülere işlem yapılmış. 14 işlem yapılmış. Emniyet genel müdürümüz arkadaşlarla beraber inceleme yapıp talimatımızı verdik. Selektör işlemlerinin tamamını iptal ettik, kaldırdık" diye konuştu.
Yerlikaya, "Vatandaşlarımıza küçük bir uyarı. Aşırı hızdan sizi korumak için yaptığımız radar kontrollerini daha da artıracağız. Aşırı hız yapanlara selektör yapmaya devam edin, orada da bize yardımcı olun" dedi.
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