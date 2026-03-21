Bayramda Trafik Güvenliği Vurgusu

21.03.2026 14:30
Yiğitbaşı ve Çardakcı, yol kontrol noktasında bayramlaşarak trafik güvenliği uyarılarında bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, yol kontrol noktasında görevli jandarma personeli ve sürücülerle bayramlaştı.

Yiğitbaşı ve Çardakcı, Akıncı Jandarma Yol Kontrol Noktası'ndaki denetimlere katıldı.

Burada görevli personel ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Yiğitbaşı ve Çardakcı, sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda da hatırlatmada bulundu, şeker ikram ederek, Jandarma Genel Komutanlığının hazırladığı hediyeleri verdi.

Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin Ramazan ve Nevruz bayramlarını kutladı.

Orgeneral Çardakcı'dan aldığı verilere göre, geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarında azalma olduğunu belirten Yiğitbaşı, İçişleri Bakanlığı olarak en önemli hassasiyetlerinin trafik güvenliği olduğunu, tüm tedbirlerinin de bu yönde yoğunlaştığını söyledi.

Bayram tatili süresince İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirleri hatırlatan Yiğitbaşı, vatandaşlardan bayram sevincinin mateme dönüşmemesi adına, trafik kurallarına uymalarını istedi.

Yiğitbaşı, sürücülere, hız sınırının aşılmaması, emniyet kemeri kullanımı ve sürüş sırasında cep telefonu kullanılmaması gibi uyarılarının olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak sahadaki arkadaşlarımızın en temel görevi şeffaf bir şekilde sürücülerimizi uyarmak, yönlendirmek ve denetimlerimizi aslında daha çok önleyici ve bilgilendirici noktada yapmak. Bu anlamda üzerine düşeni bizim teşkilatımız yapmaya gayret ediyor, lütfen vatandaşlarımız da bu çok temel trafik kaidelerine uyarlarsa, güzel bir bayramı inşallah mutlulukla sağ salim huzurluca geçirmiş olacağız."

Kaynak: AA

Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik’in duygu dolu anları Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları
Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi
İran’ın füzesinin gücüne bakın İsrail’de krater gibi delik açıldı İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı
Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu

14:51
Sosyal medyayı sallayan antrenör
Sosyal medyayı sallayan antrenör
14:32
Osimhen’i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen
Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen
14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
13:38
Kim Jong-Un’a karşı 0,07’lik oyu kimler verdi İşte merak edilen sorunun yanıtı
Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı
