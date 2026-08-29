Bayramiç'te Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayramiç'te Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bayramiç\'te Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayramiç'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bayramiç-Çan kara yolunda meydana geldi. Orman işleriyle uğraşan A.Y. (63) yönetimindeki 17 TC 163 plakalı otomobil ile 31 AHF 713 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde A.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada A.Y.'nin eşi F.Y. (55) ile diğer otomobildeki 1 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Bayramiç, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramiç'te Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm işverenleri ilgilendiriyor Bildirmeyene ağır fatura kesilecek Tüm işverenleri ilgilendiriyor! Bildirmeyene ağır fatura kesilecek
Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu
Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Kredi çekeceklere müjde Faizler 2-3 puan düşecek Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek
Cezaevindeki Haluk Levent’e bir darbe daha Cezaevindeki Haluk Levent'e bir darbe daha
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı Masaya oturdular Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular
Ederson’a uçarak gol atan yıldızı Acun Ilıcalı alıyor Ederson'a uçarak gol atan yıldızı Acun Ilıcalı alıyor

13:46
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi
13:40
Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı
Muğlaspor-Boluspor maçındaki reklam panolarını görenler inanamadı
12:57
Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı
Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı
11:59
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu Kahreden anlar kamerada
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu! Kahreden anlar kamerada
11:17
Yarı fiyatına togg satılacak
Yarı fiyatına togg satılacak
11:16
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
11:02
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
10:42
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 14:11:25. #7.13#
SON DAKİKA: Bayramiç'te Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement