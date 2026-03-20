Bayramlaşma Programları Düzenlendi - Son Dakika
Bayramlaşma Programları Düzenlendi

Bayramlaşma Programları Düzenlendi
20.03.2026 16:31
Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta ramazan bayramı dolayısıyla farklı etkinlikler gerçekleştirildi.

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "42. Geleneksel Kent Bayramlaşması" programında konuşan Vali İlhami Aktaş, bu sene her yerde adeta kenetlenmiş ramazan yaşandığını söyledi.

Mazlum coğrafyalardaki haksızlıklar ve adaletsizliklerin içlerini acıttığını belirten Aktaş, "Tüm duamız onlar için. Her iftar sofrasında söyledik. Allah, onlara da bizim iftar sofralarımız gibi iftar sofraları kurmayı, bizim kutladığımız gibi bayramları kutlamayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Aktaş, Türkiye'nin birliğini ve dirliğini hiç kimsenin bozmaya gücünün yetmeyeceğini vurgulayarak, "Bu mazlum coğrafyalarda inşallah milletimizin liderliğinde, milletimizin önderliğinde hak, adalet yerini bir gün bulacaktır. Buna olan inancımız tamdır." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise 59 yıl sonra İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle kapatılan Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınamadığını dile getirerek, "Filistin meselesi bu milletin öz meselesidir. Balkanlar'daki her mesele bu milletin öz meselesidir. Orta Doğu'daki her mesele bu milletin öz meselesidir. Bunu dert etmeyen bir kalbin kendini gözden geçirmesi gerekir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, katılımcılarla bayramlaştı.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu ve Sadettin Hülagü, Deniz Eğitim Öğretim Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Kamil Akın, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Sakarya

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, beraberindeki kent protokolüyle katılımcıların bayramını tebrik etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, kendisiyle bayramlaşan çocuklara harçlık verdi.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda ve kurum başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Zonguldak

Zonguldak Polisevi'nde düzenlenen programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu, beraberindeki kent protokolüyle katılımcıların bayramını tebrik etti.

Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bayramların bütün kırgınlık ve küskünlüklerin unutulduğu günler olduğunu belirterek, birlik ve beraberliklerinin ilelebet sürmesini diledi.

Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayramlaşma Programları Düzenlendi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bayramlaşma Programları Düzenlendi - Son Dakika
