Bayrampaşa Belediyesine soruşturma depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatılmış
Bayrampaşa Belediyesine soruşturma depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatılmış

Bayrampaşa Belediyesine soruşturma depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatılmış
16.09.2025 12:57
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının, evi yıkılınca Hatay'dan İstanbul'a gelen ve kafe açmak isteyen depremzededen 3 milyon TL rüşvet ve yüzde 25 ortaklık istenmesi sonrası açıldığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından açılan soruşturmanın, 2 yıl önce "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'daki evi yıkıldıktan sonra ilçeye dönen bir depremzedenin şikayeti üzerine başladığı öğrenildi.

DEPREMZEDENİN "RÜŞVET" İDDİASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan başvuru sonrası yaptığı çalışmada, depremzede A.O'nun Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile boş bir araziye kafe açmak için talepte bulunduğunu ve onay aldığını belirledi

Depremzedenin hukuki işlemleri için oyalandığı, yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım sonrası kafenin açılması için bu sefer 3 milyon lira rüşvet istendiğini belirleyen ekipler, kafenin yüzde 25'inin ise Hasan Mutlu'ya verilmesi yönünde baskılar olduğunu tespit etti.

"VERMEYİNCE KAFE MÜHÜRLENDİ"

Şikayetçi kafe işletmecisi depremzedenin ifadesinde, "Ben Hataylıyım, uzun yıllar Bayrampaşa'da yaşayıp Hatay'a gittim. Orada evim yıkılınca deprem sebebiyle döndüğümde kafe açmak istediğimi söyleyerek belediye başkanından izin istedim. Onay aldım, hukuki süreç için de beni başkan yardımcısına yönlendirdi. Önce bir firmaya ihale edilip oradan teslim yapılacağını söylediler. Ben de yaklaşık 2,5 milyon TL masraf yaptım. Bu yönde vaatlerde bulundular. Ancak geçen sürede sürekli oyalandım, benden 3 milyon TL ve yüzde 25 ortaklık istediler. Vermeyince kafe mühürlendi. Ben verilen sözlere ve vaatlere güvenerek bu yatırımı yaptım" dediği aktarıldı.

KAFENİN İSİM HAKKINI ÜZERİNE YAPMIŞ

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine ekipler, bu sefer de belediye işletmesi olan Mis Cafe'nin isim hakkının Hasan Mutlu'da olduğunu belirledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediyesine soruşturma depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatılmış - Son Dakika

SON DAKİKA: Bayrampaşa Belediyesine soruşturma depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatılmış - Son Dakika
