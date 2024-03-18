İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı

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Olaylı maç sonrası kim ne kadar ceza alacak?

İstanbul Bayrampaşa'da kendisine ait araçla ters yöne giren polis memuru, trafikte çıkan yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından silahla vurarak yaraladı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ise gözaltına alındı. Olaydan geriye ise bu görüntüler kaldı.

'YOL VERME' TARTIŞMASINDA SİLAHINI ÇEKTİ

Olay saat 14.30 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendisine ait araçla izinli olduğu gün seyir halinde olan polis memuru ters yöne girdi. Bu sırada karşı yönden gelen sürücü ile polis memuru arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kızışmasıyla birlikte polis, diğer sürücüyü silahla bacağından vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ise gözaltına alındı.

SİLAH SESİNİ DUYANLAR DIŞARIYA ÇIKTI

Silah seslerini duyan mahalle sakini Sadık Şengül, "Biz içerideydik, silah sesi duyduk. Önce kavga seslerini duyduk, sonra dışarı çıktık. O anda silah seslerinin de geldiğini duyduk. Yaralanan adamın yerde olduğunu gördük. Öncesinde kavga, bağrışma seslerinin geldiğini duydum. Yaralının durumu iyiydi, bacağından kan aktığını gördük. Hastaneye götürdüler" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.