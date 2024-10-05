Bazı Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevden Alma ve Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Bazı Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevden Alma ve Atama Kararları Resmi Gazete'de

Bazı Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevden Alma ve Atama Kararları Resmi Gazete\'de

Bazı Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarında görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

05.10.2024 01:42
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(ANKARA)-Bazı Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarında görevden alma ve atama kararları resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli EğitimBakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın boş bulunan kademeler ile bazı kamu kurum ve Kuruluşlarda yapılan atama ve görevden alma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliği'ne Yalçın Gemici, Milli Eğitim Bakanlığı Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Behçet Bakır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliklere Hüseyin Gökçe, Emrah Yıldırım, Ulaş Kırılı, Çağrı Büyük, Nesimi Üstün, Baybars Yemliha, Ferhat Mişe, Yağmur Venus Toprak Öztürk  ve Onur Bayrak,  görevden alınan Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç yerine Genel Müdür Yardımcısı Seyfullah Arslantürk, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Genel Müdür Yardımcısı Abdülvahit Fidan atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık görevden alındı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Adem Bozkurt, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Halil Alper, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Hüseyin Uysal, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Vakıflar Meclisi Üyeliklerine, Adnan Er ve Mevlüt Çam atandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bazı Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevden Alma ve Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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