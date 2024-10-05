BBP\'den Bosna Hersek\'e Taziye Mesajı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bosna Hersek'in güneyinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Destici, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yayımladığı mesajında, "Kardeş ve dost ülke, Bosna Hersek'in Jablanica kentinde meydana gelen yoğun yağışların ve neticesinde toprak kaymasının sebep olduğu can kayıplarından büyük üzüntü duyduk. Şahsım ve Büyük Birlik camiası olarak, hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet, ailelerine, Bosna Hersek halkına, Boşnak kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimle başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.