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BBP Genel Başkanı Destici, Çankırı'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, Çankırı'da konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti ziyaretine ilişkin, "Sadece oy uğruna, İstanbul başta olmak üzere birtakım belediyeleri kazanma uğruna PKK'nın sözde siyasi partisiyle işbirliği vatana, millete, devlete, şehitlerimize ve...

BBP Genel Başkanı Destici, Çankırı\'da konuştu Açıklaması
16.12.2023 - 18:06,  Güncelleme: 18:27
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti ziyaretine ilişkin, "Sadece oy uğruna, İstanbul başta olmak üzere birtakım belediyeleri kazanma uğruna PKK'nın sözde siyasi partisiyle işbirliği vatana, millete, devlete, şehitlerimize ve onların ailelerine ihanettir." dedi.

Destici, partisinin il başkanlığını ziyaretindeki konuşmasında, Filistin'de, Gazze'de İsrail'in can yakmaya, masum çocukları, kadınları, sivilleri, yaşlıları öldürmeye devam ettiğini, bu soykırımı yaparken en büyük desteği ve gücü Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığını söyledi.

CHP'nin başını çektiği bir grubun PKK'nın siyasi uzantısıyla işbirliği yaptığını öne süren Destici, şöyle devam etti:

"Önce HDP idi, sonra HEP oldu, sonra Yeşil Sol oldu, şimdi de DEM mi olmuş, demlik mi olmuş bilmiyorum, ismini değiştirmiş. Şimdi onlarla işbirliği yapıyorlar. Daha önce gizli yürüttükleri görüşmeleri aleni şekilde gerçekleştiriyorlar. Şehit cenazesinden çıkarak oraya görüşmeye gidiyorlar. Bu, kabul edilebilir bir şey değildir. Milletimiz inanıyorum ki sandıkta bunun bedelini CHP'ye ve onu yeni Genel Başkanı'na, belediye başkan adaylarına, büyükşehir belediye başkan adaylarına ödetecektir. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde PKK'nın siyasi partisiyle süren işbirliği, bugün Özgür Özel döneminde hızlanarak ve aleni şekilde devam etmektedir. Onlar bunu yaptığı sürece maalesef Türkiye'nin terörle mücadelesi eksik kalacaktır. Onlara çağrımız, terör kimden gelirse gelsin buna karşı durmalıdırlar. Sadece oy uğruna, İstanbul başta olmak üzere birtakım belediyeleri kazanma uğruna PKK'nın sözde siyasi partisiyle işbirliği vatana, millete, devlete, şehitlerimize ve onların ailelerine ihanettir. Onun için herkesin demokrasi içinde kalarak bundan uzak durmasını tavsiye ediyoruz."

Anayasa Mahkemesi boyutunda bazı gözlemleri olduğunu anlatan Destici, "Terörün siyasi partisi kollanıyor, gözetiliyor. Onunla ilgili kararlar ya öteleniyor ya başta kapatılma ve hazine yardımı olmak üzere hep lehinde çıkıyor. Bunu anlamakta ve anlatmakta güçlük çekiyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın ya da herhangi bir üyesinin, sözcüsünün çıkıp bu konularda milletimizi bilgilendirmesi gerekiyor. Kapalı kapılar arkasında aldıkları kararlar artık bizi tatmin etmediği gibi rahatsız edecek boyutlara geldi." diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e de tepki gösteren Destici, "Bir CHP milletvekili, teröristbaşına 'sayın' deme hadsizliğini gösteriyor. Bunların hepsini milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bundan cesaret alan PKK'nın siyasi uzantıları Meclise çıkıp ne yapıyor? Türkçe konuşması gereken yerde Kürtçe konuşacakmış. Her yerde konuşabilirsin Kürtçe'yi, yasak değil zaten. Mesele Kürtçe, Türkçe, Arapça, İngilizce değil. Her devletin meclisinde o devletin resmi dili konuşulur." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlerle ilgili yarın Ankara'da genel istişare toplantısı gerçekleştireceklerini aktaran Destici, "Büyük Birlik Partisi 81 ilimizde, 922 ilçe, 390 beldenin tamamında seçimlere kendi adı, kendi amblemi, kendi adaylarıyla, meclis üyeliklerinde, il genel meclisi üyeliklerinde katılacak güce de kudrete de üye sayısına da teşkilat sayısına da sahiptir. Lakin biz aynı zamanda bir ittifakın parçasıyız. Cumhur İttifakı'nın parçasıyız. Özellikle AK Parti ile heyetlerimiz bu konuda görüşmelerini sürdürüyor. Bu ayın sonuna kadar bu görüşmelerin netleşeceğini ümit ediyorum." dedi.

"Sokaklarımız bu saldırgan hayvanlardan kurtulmalıdır"

Destici, bazı verilere göre sahipsiz köpek sayısının 5-6 milyona ulaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız kendi başına okula, kadınlar markete, alışverişe gidemeyecek, yaşlılarımız sokağa çıkamayacak duruma gelmiştir. Birinci derecede sorumluluk yerel yönetimlerdedir. Elbette bu tedbirleri alırken insani hassasiyetlerimizi önde tutmak, kültürümüze, inancımıza uygun hareket etmek zorundayız ama kimse bize bu konuda inancımızı ya da kültürümüzü hatırlatmaya kalkmasın. Bir taraftan LGBT'yi, sapkınlıkları savunup, öbür taraftan da sözde hayvan sevicisi kesilmesinler. Mesele sahipsiz ve saldırgan köpeklerdedir. Avrupa nasıl çözmüşse, dünya nasıl çözmüşse bunu çözmek zorundadır. Yeterli hayvan barınağı olan şehirlerimiz, ilçelerimiz, illerimizde o tür önlemler alınsın ama baş edilemeyecek boyutta olanlarla ilgili uyutma ya da itlaf seçenekleri mutlaka değerlendirilmeli, sokaklarımız bu saldırgan hayvanlardan kurtulmalıdır."

Destici, özel kalem müdürü Kenan Gökçen ile Aybike Selci çiftinin Çankırı'da bir otelde düzenlenen nişanına da katılıp nişan yüzüklerini taktı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, İstanbul, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, Çankırı'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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