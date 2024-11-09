BBP Genel Başkanı Destici'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı Açıklaması

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Destici, mesajında, Atatürk'ün Türk tarihine iki büyük ve silinmez iz bıraktığını, bunlardan birincisinin Kurtuluş Savaşı, diğerinin ise Türkiye Cumhuriyeti olduğunu aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın komutanlığında zafere ulaşan Kurtuluş Savaşı'nın, tıpkı Malazgirt Zaferi gibi kadim Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarının biri olduğuna dikkati çeken Destici, milletin bugün hür ve bağımsız olarak yaşamasının, geleceğe umut ve güvenle bakmasının en büyük teminatının, vatandaşını mensup olduğu etnik kökene, bölgeye, mezhebe göre ayırmadan koruyan, Anayasa'daki "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür." hükmüyle herkesin eşit olarak vatandaşlık haklarından yararlanmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu belirtti.

Destici, mesajında, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'na ve Türkiye'ye düşman olanların; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya, ülkemizi parçalamaya, milletimizi bölmeye, milletimizin kardeşliğini yok etmeye çalışanların; dün aynı suçları işleyenlerin izini takip ettiklerini söyledikleri, aynı hainleri bayraklaştırmaya çalıştıkları günlerde; milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne, Cumhuriyet'imize, kardeşliğimize, istikbalimize ve istiklalimize son nefes ve son fert kalana kadar sahip çıkacağımız kararlılığıyla; Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet'imizin kuruluşuna kanlarıyla hayat veren şehitlerimizi, gazilerimizi, saygıyla ve rahmetle anıyorum."