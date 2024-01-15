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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Hakkında Suç Duyurusu

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Hasan Seymen, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin sosyal medyada paylaştığı görsel ve açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Seymen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Destici hakkında hakaret suçu işlendiğini belirterek kamu davası açılmasını talep etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Hakkında Suç Duyurusu
15.01.2024 - 18:44,
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Gelecek Partisi Genel Sekreteri Hasan Seymen, aralarında CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi'nin de yer aldığı 25 partinin logosunun ve isminin bulunduğu görseli "Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır" notuyla sosyal medyada paylaşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici hakkında suç duyurusunda bulundu. Seymen, Ankara Cumhluriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda, Destici'nin hakaret suçu işlediğini belirterek hakkında kamu davası açılmasını talep etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici geçtiğimiz gün X hesabında aralarında CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi'nin de bulunduğu 25 partinin logosunun ve isminin yer aldığı bir görsel paylaştı. Destici, paylaşımında; "Seçimlerde terör örgütünün siyasi şubesi ile işbirliği yapıyorsanız; onların işbirliği yaptıkları ile ortaklık ediyorsanız; birtakım menfaatler için mutabakat metinleri imzalıyor ve bir kaç bakanlık-koltuk için PKK'nın, TİKKO'nun, DHKPC'nin partileri ile aynı adaya oy istemişseniz; bugün yaptığınız sahte kınamaların milletimiz nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kimse unutmasın: Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır" ifadelerini kullandı. Destici'nin paylaşımı ve açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Hasan Seymen, Destici'nin söz konusu paylaşımını yargıya taşıdı. Seymen, Destici hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak hakaret suçu işlenildiği gerekçesiyle kamu davası açılmasını talep etti. Seymen'in avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruda, "Müvekkilin Genel Sekreterlik görevini yaptığı gelecek Partisi, üyeleri ve müvekkil hakkında 'onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek' suretiyle hakaret suçunu işlemiş, bu paylaşımını, herkesin rahatlıkla erişebileceği X isimli sosyal medya hesabı üzerinden yapmak suretiyle de hakaret suçunu alenen işlemiştir. Yerel seçimlerin yaklaştığı bugünlerde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak suretiyle Müvekkilin Genel Sekreterliğini yaptığı siyasi partiye zarar verecek nitelikte paylaşımlar yapması iyi niyetle ve ifade özgürlüğü ile açıklanamaz. Hem şüphelinin tanınmış ve kamuya mal olmuş bir siyasetçi olması hem de paylaşımının en yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformunda yayınlanmış olması göz önünde bulundurulduğunda suç fiilinden geniş kitlelerin bilgisi olduğu, böylece hem Gelecek Partisi'ne hem bu partinin üyesi ve Genel Sekreteri olan müvekkilin şahsına zarar vermiştir" denildi.

Dilekçede, "Gerekli araştırmanın yapılarak şüpheli Mustafa Destici, hakkında TCK'nun hakarete ilişkin maddesi ve Sayın Savcılık tarafından re'sen araştırılacak ilgili maddeler uyarınca kamu davası açılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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