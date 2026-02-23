BBP Kıbrıs'ta İftar Programı Düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BBP Kıbrıs'ta İftar Programı Düzenleyecek

23.02.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi, 25 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs'ta iftar programı yapacak. Mustafa Destici katılacak.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP), ramazan ayı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iftar programı düzenleyecek. 25 Şubat'ta Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde yapılacak programa, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katılacak.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin, Ramazan ayı kapsamında partisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleneyeceği iftar programına ilişkin açıklama yaptı.

Serin, partinin, ramazan ayının rahmetini ve kardeşlik ruhunu, Kıbrıs Türk halkıyla paylaşacağını belirtti.

Ramazan ayının dayanışma ve birlik duygularını pekiştirdiğini ifade eden Serin, geçtiğimiz yıl Balkanlar ve Ortadoğu'da gerçekleştirilen programları hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı, Türk ve İslam dünyasıyla bağlarımızı güçlendirdiğimiz müstesna bir zaman dilimidir. Geçtiğimiz yıl Kosova, Sırbistan, Karadağ, Batı Trakya ve Irak'ta iftar programları düzenledik. Bu yıl ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Suriye, Yunanistan ve Makedonya'da 'Birliğin ve Kardeşliğin Sofrası' adıyla buluşacağız."

Programın 25 Şubat Çarşamba günü Lefkoşa'da bulunan Hala Sultan Camisi'nde gerçekleştirileceğini belirten Serin, iftara BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katılacağını bildirdi.

Serin, etkinliğin Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki tarihi ve stratejik kardeşliğin güçlü bir göstergesi olacağını belirtti.

Tüm Kıbrıs Türk halkını, sivil toplum temsilcilerini ve basın mensuplarını iftara davet eden Serin, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Etkinlik, Güncel, Kıbrıs, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Kıbrıs'ta İftar Programı Düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik’ten Hakkari’ye hüzünlü ve gururlu veda Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu
Başakşehir’de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
Bursaspor adım adım 1. Lig’e geliyor Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:31:09. #.0.5#
SON DAKİKA: BBP Kıbrıs'ta İftar Programı Düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.