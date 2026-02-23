BBP Kıbrıs'ta İftar Programı Düzenleyecek

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP), ramazan ayı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iftar programı düzenleyecek. 25 Şubat'ta Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde yapılacak programa, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katılacak.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin, Ramazan ayı kapsamında partisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleneyeceği iftar programına ilişkin açıklama yaptı.

Serin, partinin, ramazan ayının rahmetini ve kardeşlik ruhunu, Kıbrıs Türk halkıyla paylaşacağını belirtti.

Ramazan ayının dayanışma ve birlik duygularını pekiştirdiğini ifade eden Serin, geçtiğimiz yıl Balkanlar ve Ortadoğu'da gerçekleştirilen programları hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı, Türk ve İslam dünyasıyla bağlarımızı güçlendirdiğimiz müstesna bir zaman dilimidir. Geçtiğimiz yıl Kosova, Sırbistan, Karadağ, Batı Trakya ve Irak'ta iftar programları düzenledik. Bu yıl ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Suriye, Yunanistan ve Makedonya'da 'Birliğin ve Kardeşliğin Sofrası' adıyla buluşacağız."

Programın 25 Şubat Çarşamba günü Lefkoşa'da bulunan Hala Sultan Camisi'nde gerçekleştirileceğini belirten Serin, iftara BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katılacağını bildirdi.

Serin, etkinliğin Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki tarihi ve stratejik kardeşliğin güçlü bir göstergesi olacağını belirtti.

Tüm Kıbrıs Türk halkını, sivil toplum temsilcilerini ve basın mensuplarını iftara davet eden Serin, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirmesi temennisinde bulundu.