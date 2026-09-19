BDDK, Bank Mellat'ın İstanbul Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet iznini kaldırdı - Son Dakika
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BDDK, Bank Mellat'ın İstanbul Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet iznini kaldırdı

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BDDK, Bank Mellat\'ın İstanbul Türkiye Merkez Şubesi\'nin faaliyet iznini kaldırdı
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BDDK, İran merkezli Bank Mellat'ın İstanbul'daki Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet iznini kaldırdı. 18 Eylül 2026 tarihli karar Resmi Gazete'de yayımlandı; bankanın faaliyetini sürdürmesinin mali sistemin güven ve istikrarı için tehlike oluşturduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: BDDK, Bank Mellat'ın İstanbul Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet iznini kaldırdı - Son Dakika
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