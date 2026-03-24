Bedevi Toplulukları Tehdit Altında

24.03.2026 14:44
İsrail'in saldırıları ve kısıtlamaları, Batı Şeria'daki bedevi toplulukların sayısını %75 azalttı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırıları ve İsrail'in bölgedeki kısıtlamaları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Kuzey Ağvar (Ürdün Vadisi) bölgesindeki bedevi toplulukların sayısı her geçen gün azalıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini yasa dışı kabul ediyor ve bu uygulamaların iki devletli çözüm sürecini baltaladığını belirterek, yıllardır derhal durdurulması çağrısı yapıyor.

Buna rağmen yerleşim faaliyetlerine devam eden İsrail, bununla sınırlı kalmayıp, bölgedeki Filistinliler için hayatı çekilmez hale getiriyor.

Gazze saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanırken, pek çok bölgede bedevi topluluklara yönelik baskı ve yıldırma politikaları sürüyor.

İsrail ordusu ve fanatik Yahudilerin saldırılarının yanı sıra, bölgedeki yolları kapatması, su kaynaklarına ulaşımı engellemesi, küçükbaş hayvanları çalması, tarım mahsullerine zarar vermesi, burada yaşayan bedevi toplulukların hayat şartlarını ağırlaştırıyor.

Durum katlanamayacak hale geldiğinde ise bölgedeki Filistinliler daha güvenli bir yaşam umuduyla topraklarını terk etmek zorunda kalıyor.

Kuzey Ağvar'daki Filistinlilerin sayısı 6 binden 1500'e düştü

Filistin yönetimine bağlı Kuzey Ağvar Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Mutez Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Ağvar'daki bedevi topluluklarının sayısının giderek azaldığını belirtti.

Son dönemde İsrail ordusu ve fanatik frupların saldırılarının arttığını vurgulayan Beşarat, "Fiziki saldırıların yanı sıra bölgedeki yolların kapatılması, tarım arazilerine ve su kaynaklarına ulaşımın engellenmesi, burada yaşayan bedevi toplulukların hayatını daha çok zorlaştırıyor." dedi.

Beşarat, tüm bunlar neticesinde buradaki toplulukların daha yaşanabilir yerler arayışı içinde topraklarını terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Bölgede onlarca yıldır tarım ve hayvancılıkla geçinen 6 binden fazla Filistinlinin bulunduğunu, son dönemde artan saldırılar nedeniyle bu sayının 1500'e kadar düştüğünü söyleyen Beşarat, "Daha önce Filistinli 28 bedevi topluluğu bulunan Kuzey Ağvar'da bugün yalnızca 8 topluluk yer alıyor." dedi.

190 bin dönüm arazi tecrit tehlikesiyle karşı karşıya

İsrail'in duvar inşa ederek, toprak bariyerler koyarak ve yolları kapatarak pek çok araziye ulaşımı engellediğini kaydeden Beşarat, bu şekilde özellikle Tubas'ta çevresiyle bağlantısı kesilen 190 bin dönüm tarım arazisinin tecrit edilebileceğini aktardı.

Ağvar'dan zorunlu göç yerel ekonomiyi de etkiliyor

Ağvar'dan zorunlu göçün yansımalarının Filistin toplumu için yalnızca insani boyutu etkilemediğine dikkati çeken Beşarat, şunları söyledi:

"Bunun topluma ekonomik ve sosyal olumsuz yansımaları da var. Ağvar, Batı Şeria'nın en önemli tarım bölgelerinden biri. Filistinliler için meyve ve sebze üretiminde önemli yer tutuyor. Bölgeden zorunlu göçler ile İsrail'in tarım arazilerini ve su kaynaklarını ele geçirmesi tarım ve hayvancılığı ve bunun sonucunda yerel ekonomiyi etkiliyor." dedi."

Beşarat, saldırıların devam etmesinin bölgede daha fazla göçe neden olacağı uyarısında bulundu.

Saldırıların ve zorunlu göçün rakamlara yansıması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin 5 Ocak'taki açıklamasına göre, fanatik İsrailliler, 2025 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti, 1090 kişiden oluşan 13 bedevi topluluğu yerinden edildi.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor.

Kaynak: AA

