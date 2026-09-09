Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserleri, Manisa\'da sanatseverlerle buluştu

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini sanatseverlerle buluşturan "Yiğidim Aslanım: Renk, Şiir, Memleket" sergisine ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediyelerin kentin fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra kültür ve sanat alanında da sorumluluk taşıdığını belirterek, "Bir belediye şehri inşa eder, yollarını yapar ama bir de işin kültürel, sanatsal yönleri vardır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmek amacıyla farklı sanat dallarını ve sanatçıları Manisalılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun resim, şiir ve halk kültüründen beslenen sanat anlayışını yansıtan eserleri, "Yiğidim Aslanım: Renk, Şiir, Memleket" sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fatih Sergi Salonu'ndaki serginin açılışına Başkan Dutlulu, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun torunu Sabahattin Rahmi Eyüboğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"BEDRİ RAHMİ'NİN SERGİSİNİ AÇMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Serginin küratörü Fahri Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Cumhuriyet döneminin yetiştirdiği önemli sanatçılardan biri olduğunu ifade etti. Özdemir, "1914 kuşağının, Cumhuriyetin yetiştirdiği, hocaların hocası kabul edilen Bedri Rahmi'nin sergisini açmak benim için büyük bir onur. Çok özel, büyük bir aydınlanmacı, devrimci, çağdaş bir insan. Bana bu olanağı tanıyan başta Besim Bey'e ve Kültür Dairesi'ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TORUN EYÜBOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun torunu Sabahattin Rahmi Eyüboğlu da serginin Manisa'da açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eyüboğlu, "Dedemin 51'inci ölüm yılı içerisindeyiz artık. 51'inci ölüm yılında ona bir kitap bağışladığınız için ailece sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Manisa deyince aklıma kurtuluş yıl dönümünde bir Bedri Rahmi sergisi açmak gelecek. Birkaç zamandır da Manisa deyince aklıma Ferdi Zeyrek reise sahip çıkmanız, onu yaşatmanız geliyor. Manisa deyince aklıma sizler geleceksiniz. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

"BELEDİYENİN KÜLTÜREL VE SANATSAL SORUMLULUĞU VAR"

Dutlulu, serginin kentin kurtuluş yıl dönümünde açılmasının kendisi için ayrıca anlam taşıdığını söyledi. Belediyelerin yalnızca kentin fiziki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmadığını belirten Başkan Dutlulu, kültür ve sanatın da yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarından biri olduğunu ifade etti.

Dutlulu, "Kurtuluş gününde böyle bir sergide olmak beni fazlasıyla mutlu ediyor. Çünkü bir belediye şehri inşa eder, yollarını yapar ama bir de işin kültürel, sanatsal yönleri vardır. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda, benden önce rahmetle andığım Ferdi Başkanımız döneminde başlayan doğru çalışmaları daha da ileriye taşımaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bedri Rahmi Eyüboğlu sergisinin de bu çalışmaların kültür ve sanat alanındaki önemli bir parçası olduğunu dile getiren Dutlulu, "Cumhuriyetin yetiştirdiği, Türkiye'nin önemli sanatçılarından birinin ve Cumhuriyet tarihiyle anılacak bir yaşamın eserlerinin Manisa'da sergileniyor olması beni mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirildi. Dutlulu, sergiyi gezerek Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini inceledi, sergiye ilişkin bilgi aldı ve sanatseverlerle bir araya geldi.

"Yiğidim Aslanım: Renk, Şiir, Memleket" sergisi, 18 Ekim 2026 tarihine kadar Fatih Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek. Sergi, her gün 10.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz olarak açık olacak.