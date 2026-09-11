Beijing'deki 2026 Hizmet Ticareti Fuarı yeni teknolojileri ziyaretçilerle buluşturdu
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, tematik sergi salonlarında yeni teknolojiler, gelişmekte olan iş modelleri ve yenilikçi uygulamaları sergiliyor. Ziyaretçiler fuar sayesinde ticaret ve hizmet alanındaki en ileri yenilikleri bizzat görme imkanı buluyor.
BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, bünyesindeki tematik sergi salonları, yeni teknolojiler, gelişmekte olan iş modelleri ve yenilikçi uygulamalarla ziyaretçilere ticaret ve hizmet alanındaki en ileri yenilikleri bizzat görme imkanı sunuyor.
Kaynak: Xinhua
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