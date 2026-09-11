Beijing\'deki 2026 Hizmet Ticareti Fuarı yeni teknolojileri ziyaretçilerle buluşturdu

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, bünyesindeki tematik sergi salonları, yeni teknolojiler, gelişmekte olan iş modelleri ve yenilikçi uygulamalarla ziyaretçilere ticaret ve hizmet alanındaki en ileri yenilikleri bizzat görme imkanı sunuyor.