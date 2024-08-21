Belaruslu Ilona Dziominova, Antalya'da İslamiyet'i seçti - Son Dakika
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Belaruslu Ilona Dziominova, Antalya'da İslamiyet'i seçti

Belaruslu Ilona Dziominova, Antalya\'da İslamiyet\'i seçti

Antalya'da yaşayan Belaruslu Ilona Dziominova, internetten İslam dinini araştırırken Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi. Antalya İl Müftülüğe müracaat etmesinin ardından ihtida merasimi düzenlendi ve Dziominova, İslam dinine geçti.

21.08.2024 16:50
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Antalya'da, Kur'an-ı Kerim'den etkilenen Belaruslu Ilona Dziominova, İslamiyet'i seçti.

Yerleşik yabancı Dziominova, internetten İslam dinini araştırırken Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

Antalya İl Müftülüğe müracaat etmesinin ardından Dziominova için ihtida merasimi düzenlendi.

Kuran tilavetiyle başlayan merasimde, İl Müftü Yardımcısı Talat Özmet, Belaruslu kadına, İslam dini hakkında bilgi verdi. Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan kadın, "Sanaz" ismini aldı.

Özmet, tebrik ettiği Sanaz'a "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.

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Kaynak: AA

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