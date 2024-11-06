Belçika'da İsrail'e Yaptırım Talebi Yükseliyor

Güncel

Belçikalı sivil toplum kuruluşunun (STK) yaptığı araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 54'ü ülkelerinin ve Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze'ye süren saldırılarda oynadığı rol nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulamasını talep ediyor.

Brüksel merkezli insan hakları temelli çalışmalar yapan "11.11.11" isimli STK'nin yaptığı ankete göre, Belçikalıların yüzde 73'ü Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesini destekliyor.

Ankete katılım gösterenlerin yüzde 54'ü "İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgaline son vermek" amacıyla Belçika ve AB'nin ekonomik yaptırımlar dahil olmak üzere İsrail'e karşı daha fazla önlem alması gerektiğine inanıyor.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'ya açıklamalarda bulunan "11.11.11"nin Direktörü Els Hertogen, anket sonuçlarına işaret ederek politikacıları somut adımlar atmaya davet etti.

Hertogen, "Gazze'de bir soykırım yaşanırken, en yüksek öfke dünya liderlerinden değil, sıradan vatandaşlardan geliyor. Ateşkes, yaptırımlar ve insan haklarının güçlü şekilde savunulması çağrıları her zamankinden daha yüksek sesle dile getiriliyor. Uluslararası toplumun savaş suçlarının ve soykırımın cezasız kalmayacağını açıkça ortaya koymasının tam zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Anket, 19 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında 1504 yetişkinle yapıldı.