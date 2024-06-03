Belçika'da öğrenciler İsrailli diplomatın konferansına tepki gösterdi - Son Dakika
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Belçika'da öğrenciler İsrailli diplomatın konferansına tepki gösterdi

Belçika\'da öğrenciler İsrailli diplomatın konferansına tepki gösterdi

Brüksel Özgür Üniversitesi öğrencileri, eski İsrailli diplomat Elie Barnavi'nin okullarında yapacağı konferansa tepki gösterdi. Öğrenciler, Barnavi'nin İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili sözlerini ve İsrail'in saldırılarını protesto etti. Göstericiler, İsrail ile ilişkilerin askıya alınmasını talep etti.

03.06.2024 21:41
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Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) öğrencileri, eski İsrailli diplomat ve tarihçi Elie Barnavi'nin okullarında konferans vermesine tepki amacıyla eylem düzenledi.

Yüzlerce ULB öğrencisi, Barnavi'nin okullarında İsrail- Filistin çatışmasının geleceğiyle ilgili konferansta konuşmasını protesto etti.

Öğrenciler, Barnavi'nin "sorgusuz sualsiz Gazze'de yapılması gereken tek şeyin orayı bombalamak" olduğuna ilişkin sözlerini ve İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıları "haklı" ve "gerekli" diye nitelendirmesini tepkilerine sebep gösterdi.

Göstericiler, "İsrail terörist, ULB suç ortağı" sloganları atarak Flagey Meydanı'na doğru yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri alması dikkati çekti.

Gösteriyi düzenleyen öğrenci hareketinden, "Bu tür konferanslar, normal olmayan bir durumu normalleştirme girişimidir." açıklamasında bulunuldu.

ULB öğrencileri, 7 Mayıs'ta kampüslerinde yerleşme eylemi başlatmıştı. Öğrenciler, eylemlerini sürdürürken 28 Mayıs'ta Akademik Kurul, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 24 Mayıs tarihli kararlarına uyana kadar İsrail ile tüm ilişkileri askıya aldığını duyurmuştu.

Geçen hafta ULB öğrencilerinin İsrail Büyükelçiliği önünde yaptığı protesto, polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Kaynak: AA

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