Belçika'da Polis Müdahale Ölümleri: 120 Kişi Hayatını Kaybetti

Belçika'da 2010 ile 2026 yılları arasında polis müdahaleleri sırasında veya hemen sonrasında aralarında 6 çocuğun da bulunduğu en az 120 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Belçika basınından Knack, Le Vif, de Tijd ve L'Echo tarafından yapılan ortak araştırmaya göre, 6'sı 18 yaş altı en az 120 kişi polis müdahaleleri sırasında veya hemen sonrasında yaşamını yitirdi.

Çocuklardan biri 2, diğeri ise 11 yaşında polis kurşunuyla hayatını kaybetti.

Ölümlerin yüzde 46'sında ateşli silah kullanıldı. 11 kişi araç çarpması sonucu hayatını kaybetti, 8 kişi ise polis müdahalesi sırasında veya kısa süre sonra kalp krizi geçirdi.

Vakaların yaklaşık yüzde 45'inde kişiler olay yerinde ya da gözaltı sırasında yaşamını yitirirken, yüzde 17'si gözaltında öldü.

Araştırmaya katılan gazetecilerden Brecht Castel, bazı ölümlerin meşru müdafaa kapsamında gerçekleştiğini ancak bazı vakalarda polisin sorumluluğuna ilişkin soru işaretleri bulunduğunu söyledi.

Kati Verstrepen ise polis uygulamalarına ilişkin yeterli şeffaflık olmadan sağlıklı bir değerlendirme yapılamayacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Bernard Quintin, polis müdahaleleri sırasında meydana gelen ölümlere ilişkin her durumda sistematik soruşturmalar yürütüldüğünü ve gerekli görüldüğünde disiplin veya ceza yaptırımlarının uygulandığını bildirdi.