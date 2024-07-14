Belçika'da şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belçika'da şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy anıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de idari ataşe olarak görev yaptığı dönemde Ermeni terör örgütü ASALA tarafından 14 Temmuz 1983'te şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy törenle anıldı.

14.07.2024 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'nın başkenti Brüksel'de idari ataşe olarak görev yaptığı dönemde Ermeni terör örgütü ASALA tarafından 14 Temmuz 1983'te şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy törenle anıldı.

Dönemin Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Aksoy'un ASALA saldırısı sonucu şehit edilmesinin 41. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından anma töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal'ın yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, Azerbaycan'ın Brüksel Büyükelçisi Vagıf Sadıkov ile diplomatik erkan katıldı.

Tören, Aksoy'un şehit edildiği yere çiçek bırakılmasının ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından başladı.

Burada konuşan Büyükelçi Uysal, Aksoy'un 41 yıl önce evinin önünde teröristlerce katledildiği hatırlatarak, "Şehadetinin üzerinden neredeyse yarım asır geçmiş olsa da Dursun Aksoy'un hatırasını zihinlerimizde yaşatıyoruz, kaybının acısını hala yüreğimizde duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Uysal, terör örgütü ASALA ve diğer Ermeni terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 31'i diplomat ve onların aileleri olmak üzere 58 kişinin şehit olduğunu, toplamda 77 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını hatırlattı.

Büyükelçi Uysal, şöyle devam etti:

"'Sözde soykırım' iddialarındaki ısrarın ülkemizin halihazırda Ermenistan ile başlatmış olduğu normalleşme ve yapıcı diyalog sürecine zarar vereceğine ve buna müsaade edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Zira bu husus, uluslararası barış için olduğu kadar bölge ülkelerinin ve halklarının yararınadır. Buna mukabil, bu amaca yönelik olarak Ermeni iddialarının araştırılması için ortak tarih komisyonu kurulması önerimiz hala geçerlidir. Bazı ülkelerin, Türkiye'nin bu yapıcı yaklaşımını görmezden gelerek normalleşme sürecine karşı çıkan radikal Ermeni çevrelerin elini güçlendirmeleri ve tek taraflı Ermeni tezlerini destekleyen tasarruflarda bulunmaları, söz konusu sürece olumlu bir katkı teşkil etmeyecektir."

Uysal, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da dikkati çekerek, "Gazze'de yaşanan vahşet karşısında insanlık değerlerini hatırlatıyor, saldırganlığa bir an önce son verilmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

Tören vesilesiyle, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri aldığına da dikkati çeken Uysal, "Uluslararası kuruluşların raporlarına göre Azerbaycan'ın, kendi ülke topraklarının yüzde 20'si üzerinde fiilen yıllardır süren yabancı işgali bir zaferle boşa çıkardığını görüyoruz. Bu bağlamda Azerbaycan'ın halihazırda hukuki zeminde hakkıyla müseccel hale getirdiği yeni durumu içtenlikle selamlıyoruz." şeklinde konuştu.

Uysal'ın, devletin tüm kademelerinde hizmet ederken hayatlarını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtmesinin ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA

Brüksel, Belçika, Diplomasi, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy anıldı - Son Dakika


13:24 Görüntüler ortaya çıktı Trump’a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler Görüntüler ortaya çıktı! Trump'a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler
12:11 Donald Trump’a suikast girişimi Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:51 Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı
09:53 Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
13:55 Böyle komşu düşman başına Kapıya dayanıp “Seni delik deşik edeceğim“ diye tehditler savurdu Böyle komşu düşman başına! Kapıya dayanıp "Seni delik deşik edeceğim" diye tehditler savurdu
12:47 Ünlü Astrolog uyarmıştı Trump’a yönelik suikast girişimi sonrası o sözleri gündem oldu Ünlü Astrolog uyarmıştı! Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası o sözleri gündem oldu
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 15:16:04. #1.11#
SON DAKİKA: Belçika'da şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement