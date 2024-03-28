Belçika Dışişleri Bakanı, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini kınadı

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Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ülkesinin işgal altındaki Batı Şeria topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini kınadığını belirterek, şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırım uygulandığını ifade etti.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Lahbib, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine yaptığı ziyaret kapsamında el-Mezraa el-Kıbliye köyünü ziyaret etti.

Burada bir araya geldiği köy sakinlerinden birinin, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin evini terk etmeye zorladığını anlatması üzerine Lahbib, "Belçika, yerleşim yerlerini kınıyor ve şiddet uygulayan yerleşimcilere yaptırım uygulamaya karar verdi." dedi.

Lahbib, 7 Ekim 2023'ten bu yana her gün Filistinlilere yönelik ortalama 4 veya 5 saldırı vakasının rapor edildiğini kaydetti.

Lahbib, Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi

Belçikalı bakan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından uygulanan kolonizasyon ve artan şiddet yasa dışıdır. Bunlara son verilmelidir." ifadesini kullandı.

Lahbib, bugün Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ve eski Başbakan Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Lahbib, on binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze'deki durumun "felaket boyutunda" olduğuna işaret ederek, ülkesinin Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu ilettiğini aktardı.

Lahbib'in ziyareti kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

AB, bireysel yaptırımlar uygulama kararı almıştı

Avrupa Birliği (AB), 18 Mart'ta, Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere bireysel yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Yaptırımların, AB topraklarına giriş yasağını, AB'deki mal varlıklarının dondurulmasını veya bunlara el konulmasını içerdiği bildirilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.