Belçika, El-Hak Müdürü Cebbarin'e seyahat yasağının kaldırılması çağrısında bulundu

Belçika, İsrail'in Filistin'deki insan hakları kuruluşu El-Hak'ın Genel Müdürü Şavan Cebbarin'e yönelik seyahat kısıtlamalarından derin endişe duyduğunu belirterek, insan hakları savunucularının çalışmalarını engelleyen kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yaptı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, sivil toplumun uluslararası hukukun korunmasında hayati öneme sahip olduğunun altı çizildi.

Belçika'nın insan hakları savunucularıyla dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, Cebbarin'in çalışmalarını engelleyen seyahat kısıtlamalarının kaldırılması talep edildi.

İsrail makamları, 13 Kasım'da Cebbarin'in işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e geçişine Kerame Sınır Kapısı'nda izin vermemişti.

Merkezi Ramallah'ta bulunan El-Hak'tan yapılan açıklamada, Cebbarin'in yolculuğunun gerekçesinin sorulduğu ve kendisine seyahat yasağı bulunduğunun bildirildiği kaydedilmişti.

Cebbarin de Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli güvenlik görevlilerinin seyahat yasağının İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından "güvenlik gerekçesiyle" alındığını kendisine sözlü olarak ilettiğini söylemişti.

El-Hak Genel Müdürü Cebbarin, yasağın bu ay sonunda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Asamblesi toplantısına katılmak üzere yola çıkmaya hazırlandığı sırada uygulandığına dikkati çekmişti.