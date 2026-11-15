Belçika, El-Hak Müdürü Cebbarin'e seyahat yasağının kaldırılması çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Belçika, El-Hak Müdürü Cebbarin'e seyahat yasağının kaldırılması çağrısında bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Belçika Dışişleri Bakanlığı, El-Hak Genel Müdürü Cebbarin'e yönelik seyahat kısıtlamalarından endişe duyduğunu belirterek yasağın kaldırılması çağrısında bulundu. İsrail makamları 13 Kasım'da Cebbarin'in Ürdün'e geçişine Kerame Sınır Kapısı'nda izin vermemişti.

Belçika, İsrail'in Filistin'deki insan hakları kuruluşu El-Hak'ın Genel Müdürü Şavan Cebbarin'e yönelik seyahat kısıtlamalarından derin endişe duyduğunu belirterek, insan hakları savunucularının çalışmalarını engelleyen kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yaptı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, sivil toplumun uluslararası hukukun korunmasında hayati öneme sahip olduğunun altı çizildi.

Belçika'nın insan hakları savunucularıyla dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, Cebbarin'in çalışmalarını engelleyen seyahat kısıtlamalarının kaldırılması talep edildi.

İsrail makamları, 13 Kasım'da Cebbarin'in işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e geçişine Kerame Sınır Kapısı'nda izin vermemişti.

Merkezi Ramallah'ta bulunan El-Hak'tan yapılan açıklamada, Cebbarin'in yolculuğunun gerekçesinin sorulduğu ve kendisine seyahat yasağı bulunduğunun bildirildiği kaydedilmişti.

Cebbarin de Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli güvenlik görevlilerinin seyahat yasağının İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından "güvenlik gerekçesiyle" alındığını kendisine sözlü olarak ilettiğini söylemişti.

El-Hak Genel Müdürü Cebbarin, yasağın bu ay sonunda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Asamblesi toplantısına katılmak üzere yola çıkmaya hazırlandığı sırada uygulandığına dikkati çekmişti.

Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığıİnsan HaklarıOrta DoğuPolitikaBelçikaGüncelİsrailÜrdünDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
DMM, Almanya’dan her hafta 500 kişinin Türkiye’ye gönderileceği iddiasını yalanladı DMM, Almanya'dan her hafta 500 kişinin Türkiye'ye gönderileceği iddiasını yalanladı
İspanyollar Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor Ocak ayında uçak kalkabilir İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir
3 yıllık Yılmaz Güney paylaşımı Farah Zeynep Abdullah’ın peşini bırakmıyor 3 yıllık Yılmaz Güney paylaşımı Farah Zeynep Abdullah'ın peşini bırakmıyor
Oyuncak kürekle kuma dokundu Sonrası inanılmaz Oyuncak kürekle kuma dokundu! Sonrası inanılmaz
Karadeniz’de 3 ticari gemiye İHA saldırısı Romanya savaş uçaklarını havalandırdı Karadeniz'de 3 ticari gemiye İHA saldırısı! Romanya savaş uçaklarını havalandırdı
19:49
Galatasaraylı yıldızlara ’’Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın’’ sorusu soruldu Cevaplar bomba
Galatasaraylı yıldızlara ''Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın?'' sorusu soruldu! Cevaplar bomba
19:42
Maçta tekme tokat kavga çıktı Tam 5 futbolcuya kırmızı kart
Maçta tekme tokat kavga çıktı! Tam 5 futbolcuya kırmızı kart
19:31
Özgür Özel 15 vekili PM’ye almadı: İşte o isimler
Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler
19:04
Victor Osimhen’e dev talip
Victor Osimhen'e dev talip
17:15
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
17:04
Karadeniz’de 3 ticari gemiye İHA saldırısı Romanya savaş uçaklarını havalandırdı
Karadeniz'de 3 ticari gemiye İHA saldırısı! Romanya savaş uçaklarını havalandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 19:55:17. #7.12#
SON DAKİKA: Belçika, El-Hak Müdürü Cebbarin'e seyahat yasağının kaldırılması çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android